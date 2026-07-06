Rusya'nın Enerji Altyapısına Ağır Darbe: Ukrayna, 'Kiev Misillemesi' Diyerek Duyurdu

Ukrayna ordusu, Rusya'nın Omsk bölgesindeki ülkenin en büyük petrol rafinerisini hedef aldığını açıkladı. Bu adımın Kiev saldırısına misilleme olarak atıldığı belirtildi.

Son Güncelleme:
Rusya'nın Enerji Altyapısına Ağır Darbe: Ukrayna, 'Kiev Misillemesi' Diyerek Duyurdu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ukrayna ordusu, Rusya'nın Omsk bölgesinde bulunan ülkenin en büyük petrol rafinerisine saldırı düzenlediğini duyurdu. Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, sınırdan yaklaşık 2 bin 500 kilometre uzaklıktaki Omsk Petrol Rafinerisi'nin hedef alındığı belirtildi. Tesisin yıllık 21 milyon tonun üzerinde üretim kapasitesine sahip olduğu ve Rusya'nın en büyük petrol rafinerisi konumunda bulunduğu ifade edildi.

YANGIN ÇIKTI

Açıklamada, saldırının ardından rafineride yıllık 8,4 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip ELOU-AVT-11 birincil işleme ünitesinde yangın çıktığı bilgisi paylaşıldı. Ukrayna ordusu ayrıca, Omsk Rafinerisi'nin şimdiye kadar hedef alınan Rusya'nın en büyük 11 petrol üretim tesisinden sonuncusu olduğunu belirtti.

Saldırı, Rusya'nın gece saatlerinde Kiev'e düzenlediği ve en az 21 kişinin hayatını kaybettiği, 56 kişinin yaralandığı füze ve İHA saldırılarının ardından geldi. Rus yetkililer saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Rusya Yine Ukrayna'yı Bombaladı! Ölü ve Yaralılar VarRusya Yine Ukrayna'yı Bombaladı! Ölü ve Yaralılar VarDünya

12 Saatlik Felaket! Rusya Ukrayna’nın Kalbini Yerle Bir Etti12 Saatlik Felaket! Rusya Ukrayna’nın Kalbini Yerle Bir EttiGüncel

Trump'tan Flaş İran Mesajı: 'Rejim Değişikliği İstemiyoruz'Trump'tan Flaş İran Mesajı: 'Rejim Değişikliği İstemiyoruz'Dünya

Kaynak: AA

Etiketler
Rusya - Ukrayna savaşı
Son Güncelleme:
Trump'tan Flaş İran Mesajı: 'Rejim Değişikliği İstemiyoruz' Trump'tan Flaş İran Mesajı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Ali Hamaney'in Cenazesinde ABD ve İsrail'e Büyük Şok: İki İsim Aylar Sonra İlk Kez Ortaya Çıktı Ali Hamaney'in Cenazesinde ABD ve İsrail'e Büyük Şok: İki İsim Aylar Sonra İlk Kez Ortaya Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul’da 2 Belediye Başkanı AK Parti’ye Geçebilir İstanbul’da 2 Belediye Başkanı AK Parti’ye Geçebilir
CHP YDK'dan 8 İsim İçin Flaş Karar İtirazları Reddedildi
CHP'de Görevden Almalar Kriz Çıkardı: Belediye Başkanları Tepki Gösterdi, Kılıçdaroğlu 'Ben Yönetiyorum' Dedi CHP'de Görevden Almalar Kriz Çıkardı: Başkanlara Kılıçdaroğlu'ndan 'Ben Yönetiyorum' Yanıtı
Ana Muhalefet El Değiştirebilir! CHP'de Kritik Milletvekili Hesapları Başladı Ana Muhalefet El Değiştirebilir! CHP'de Kritik Milletvekili Hesapları Başladı
Japon Deprem Uzmanından Çanakkale İçin Korkutan Uyarı: Deprem Riski Birinci Seviyede Japon Deprem Uzmanından Çanakkale İçin Korkutan Uyarı: Deprem Riski Birinci Seviyede