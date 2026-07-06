Rusya'nın Enerji Altyapısına Ağır Darbe: Ukrayna, 'Kiev Misillemesi' Diyerek Duyurdu

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Ukrayna ordusu, Rusya'nın Omsk bölgesinde bulunan ülkenin en büyük petrol rafinerisine saldırı düzenlediğini duyurdu. Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, sınırdan yaklaşık 2 bin 500 kilometre uzaklıktaki Omsk Petrol Rafinerisi'nin hedef alındığı belirtildi. Tesisin yıllık 21 milyon tonun üzerinde üretim kapasitesine sahip olduğu ve Rusya'nın en büyük petrol rafinerisi konumunda bulunduğu ifade edildi.

YANGIN ÇIKTI

Açıklamada, saldırının ardından rafineride yıllık 8,4 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip ELOU-AVT-11 birincil işleme ünitesinde yangın çıktığı bilgisi paylaşıldı. Ukrayna ordusu ayrıca, Omsk Rafinerisi'nin şimdiye kadar hedef alınan Rusya'nın en büyük 11 petrol üretim tesisinden sonuncusu olduğunu belirtti.

Saldırı, Rusya'nın gece saatlerinde Kiev'e düzenlediği ve en az 21 kişinin hayatını kaybettiği, 56 kişinin yaralandığı füze ve İHA saldırılarının ardından geldi. Rus yetkililer saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Kaynak: AA