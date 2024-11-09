14 Yaşında Uyudu, 32 Yıl Sonra Gözlerini Açtı! Karolina Olsson'un Akılalmaz Hikayesi Gündem Oldu...

İsveç'in Oknö adasında yaşayan beş çocuklu ailenin kızı Karolina Olsson'un 1861-1950 yılları arasında geçen hayat hikayesi yeniden gündeme geldi. Karolina 18 Şubat 1876'da okuldan eve yürürken donmuş bir nehrin üzerinden geçtikten sonra buzda kaydı. Düştüğünde kafasını çarpan genç kızın vücudunun her yerinde morluklar oluştu. Bir şekilde eve dönen Karolina ailesine olanları anlatırken, morluklar, endişe verici değildi.

Akşam yemeğini yedikten sonra ev işlerini bitirip yatağa giren genç kız, feci bir baş ağrısıyla uyandı. Karolina, ailesi tarafından her gün yatakta kalmaya ve mümkün olduğunca dinlenmeye teşvik edildi. Bununla birlikte Karolina kazadan kısa bir süre sonra kalkıp kahvaltı için ailesine katılamadı. Annesi onu uyandırmak için odasına gitti, ancak o uyanmadı. Karolina'nın nefes aldığı açıktı.

ADANIN 'UYUYAN GÜZEL'İ

Hiçbir sarsıntı onu uyandırmazken bu durum haftalarca devam etti ve Olsson ailesi yapabilecekleri tek şeyin dua etmek olduğuna inanıyordu. Bu arada Karolina'nın annesi kızına banyo yaptırıp saçlarını yıkayarak bakıyordu. Her gün iki bardak süt ve iki bardak şekerli su veriliyordu ama genç kız hala derin uykuda gibi görünüyordu.

Karolina'nın ortalıkta görünmediğini komşular da fark edip ne olduğunu sordular. İnsanlar durumunu öğrendikten sonra kasabadan onu ziyarete geldi. Onu uyandırmaya çalıştılar. Kızın yatak odasında insanlar bağırmayı ve çeşitli şekilde uyandırmaya çalıştılar ancak Karolina'dan hiçbir yanıt gelmedi. Aylar geçti ve 'Oknö'nün Uyuyan Güzeli Karolina'yı tüm ada öğrendi. Genç kıza yardım etmesi için anakaradan bir doktor getirildi.

HİÇBİR TEDAVİ ÇARE OLMADI

Karolina'yı ilk muayene eden doktor komada olduğunu belirledi. Alışılmadık duruma rağmen doktor hiçbir şekilde endişeli görünmüyordu. Karolina'yı bir yıl boyunca takip etti ve adayı ziyaret etmeye devam etti. İskandinavya'nın en ünlü tıp dergisinin editörüne bir mektup yazdı. Karolina ile ilgili bir yazının, kıza nasıl yardımcı olabileceklerini bilen uzmanlara ulaşmasını umuyordu.

Beklendiği gibi, uyanamayan bir kızın sıra dışı hikayesi tıp camiasını büyüledi ve İsveç'in dört bir yanından doktorlar bu gizemi çözmek için Oknö'ye geldi. Ancak hiçbir teşhis ve tedavi işe yaramadı. Yıllar boyunca Karolina ile temas halinde olan herkese göre, o sadece uyuyordu. Karolina'nın bakıcısı olduğu için tüm zamanını onunla geçiren annesi uykusunda kıpırdanıp sesler çıkardığını ama tek bir kelime bile etmediğini söyledi.

UYKUSUNDA AĞLIYORDU

Carolina'nın annesi 1904'te vefat etti, bu da babasının onu bakması gerekiyordu. Baba, genç bir kadına nasıl bakacağını bilmediği ve genellikle uzakta olduğu için bir hizmetçi tuttu. Hizmetçiye göre, Karolina ile hiç konuşmamış veya onun konuşmasını duymamış. Hizmetçi sık sık yemeğini yatağın yanına bırakmış, ancak uyuyan kadın tek bir lokma bile yememiş.

Karolina'nın kardeşi 1907'de öldüğünde, uykusunda ağlamaya başladığı ancak gözlerinin kapalı kaldığı bildirildi. Hizmetçi daha sonra Olssonlar için çalışırken birkaç garip şey fark ettiğini söyleyecekti. Örneğin, şekerleri bazen hiçbir açıklama yapılmadan kayboluyordu. Karolina'nın bahçedeyken şekerleri aldığından şüpheleniyordu.

32 YIL 42 GÜN SONRA GÖZLERİNİ AÇTI

3 Nisan 1908'de Karolina 32 yıl 42 gün sonra uyandı. Hizmetçi yatak odasından gelen ağlama seslerini duydu ve Karolina'yı yerde uyanık buldu. Konuşamıyordu ve genel olarak güçsüzdü. Kardeşleri haberi duyduklarında eve koştular ama Karolina onları tanıyamadı. Ancak 1876'da yatağa girmeden önce olan her şeyi hatırlıyordu.

Karolina uyandığında 46 yaşındaydı ancak fiziksel görünümü genç bir kadınınki gibiydi. Davası Avrupa ve Amerika'da oldukça iyi bilindiğinden, muhabirler onunla röportaj yapmak umuduyla Oknö'ye gittiler. Karolina'nın ailesi, medyanın çok fazla ilgisinin kötü olabileceğine inanarak saklanmaya karar verdi. Muhabirlerle konuşmayı reddettiler. Karolina uyandıktan birkaç gün sonra Olsson ailesi onu psikiyatristler ve doktorlar tarafından değerlendirilmek üzere Stockholm'e götürdü.

DOKTOR 'PSİKOZ' TEŞHİSİ KOYDU

Tamamen sağlıklı olduğu belirlendi. Karolina ortalamanın üzerinde bir zekaya sahipti ve okuyabiliyor ve yazabiliyordu. Gözleri hala ışığa karşı biraz hassastı, bu da iddiaya göre 30 yıl uyuyan biri için beklenen bir şeydi. Şaşırtıcı bir şekilde, annesinin ölümünden sonra kilo vermeye başladı. Ancak günler geçtikçe Karolina gücünü yeniden kazandı.

Karolina'nın açıklanamayan uykusu sağlık uzmanlarını yıllarca şaşırtmaya devam etti. 1910'da İsveçli ünlü bir psikiyatrist olan Harald Fröderström cevapları bulmak için Oknö'ye gitti. Çok konuşkan ve iletişimci olan Karolina ile tanıştı. Psikiyatrist, travmatik bir olaydan sonra psikoz yaşadığını ileri sürdü. Kış uykusu teorisini kısmen reddetti.

ASIL TEŞHİS ONLARCA YIL SONRA GELDİ

Fröderström iki yıl sonra Karolina'nın ailesinden öğrendiği bilgileri ifşa ettiği bir makale yayınladı. Kardeşlerine göre, o yıllarda birkaç kez uyandı ancak etrafındaki herkese aşırı derecede öfkelendi. Psikiyatrist, Karolina'nın ailesinin dikkatini çekmek için hasta olduğuna inandığını öne sürdü. Karolina'nın annesi, herkes evden uzaktayken onu besledi ve ona eşlik etti. Bu, annesinin ölümünden sonra Karolina'nın aniden kilo vermesini açıklıyor, zira hizmetçi ona sadece iki bardak süt vermeye devam ediyordu.

Karolina o sırada Oknö'de yaşamaya devam etti ve yerel halk arasında ünlü oldu. Karolina'nın durumu, uyuyan güzel sendromu olarak da bilinen Kleine-Levin sendromunun tanı kriterlerine uymuyordu, ancak onlarca yıl sonra tanımlandı. Karolina, 5 Nisan 1950'de 88 yaşındayken hayatını kaybetti.

Kaynak: Sabah