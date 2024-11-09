450 TL'lik Hesaba 100 Bin Lira Bıraktı! Bahşiş Yüzünden Restoranla Davalık Oldu

ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Scranton kentindeki bir restoranda iki sene önce bir müşteri, yüklü miktarda bahşiş bıraktı. Garson Mariana Lambert, 13 dolarlık yemeğe 13 bin dolarlık bahşiş bırakıldığını görünce şoke oldu. Lambert, "Bu benim için gerçekten çok şey ifade ediyordu, gerçekten kalbime dokundu. Hala inanamıyorum" dedi.

Mynet'te yer alan habere göre; bahşişin yasal olduğundan emin olmak adına müşteriden ek kimlik bilgileri alındı. Birkaç hafta sonra müşteri, restorana verdiği bahşiş miktarına itiraz ettiğini yazdığı bir mektup yolladı.

RESTORAN MÜŞTERİYE DAVA AÇTI

Müşteriye bahşişi geri vermeyi reddeden restoran, müşteriye karşı dava açmaya karar verdi. Olayın üzerinden iki yıl geçmesine rağmen ise bugün restoranın açtığı davayla ilgili hala bir gelişme yaşanmadı.

Kaynak: Mynet