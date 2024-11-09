Pakistan'da Patlama, Onlarca Ölü Var

Pakistan'ın Ketta kentindeki bir tren istasyonunda şiddetli bir patlama yaşandı. Polisin intihar saldırısı ihtimali üzerinde durduğu, 24 kişinin öldüğü olayda hedefin ordu personeli olduğu öne sürüldü.

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Pakistan'da Patlama, Onlarca Ölü Var

Pakistan'ın güneybatısındaki Ketta kentinde bir tren istasyonunda patlama meydana geldi. Reuters haber ajansına konuşan polis memurları ve diğer yetkililer, yaşanan olayda en az 24 kişinin hayatını kaybettiğini, 40'ı aşkın yaralı olduğunu bildirdi.

EN AZ 24 ÖLÜ

Belucistan Emniyet Müdürlüğü'nden Mouzzam Jah Ansari de şu ana kadar patlamada 24 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisini verdi.

Ansari, yaralıların çoğunun da durumunun kritik olduğunu ifade ederek, saldırının hedefinin piyade okulundan ordu personeli olduğunu açıkladı. Hastane sözcüsü Wasim Baig, yaptığı açıklamada, şu ana kadar 44 yaralının sivil bir hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaştı.

Pakistan'da Patlama, Onlarca Ölü Var - Resim : 1

“İNTİHAR SALDIRISI GİBİ GÖRÜNÜYOR”

Polis yetkilisi Muhammad Baloch ise yaşanan patlamanın intihar saldırısı gibi göründüğünü, daha fazla bilgi sahibi olmak için soruşturmaların sürdüğünü belirtti. Baloch, Peşaver kentine giden bir trenin hareket etmek üzere olduğu sırada tren istasyonunun içinde patlama olduğunu bildirdi. En az 24 kişinin hayatını kaybettiği saldrıyı henüz üstlenen olmadı.

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Kaynak: Reuters

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