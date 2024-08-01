Pakistan Felaketi Yaşıyor! Son 48 Saatte 35 Kişi Öldü

Güney Asya ülkesi Pakistan, şiddetli yağışlar nedeniyle felaketi yaşıyor. Ülkenin kuzeyinde meydana gelen sel nedeniyle son 48 saatte 35 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan Felaketi Yaşıyor! Son 48 Saatte 35 Kişi Öldü

Pakistan'ın kuzeybatı sınırındaki Hayber Pakhtunkhwa eyaletinde etkisini gösteren şiddetli yağışların yol açtığı seller bölgedeki evler ile köprülere ciddi hasar verdi.

Sel ve su baskınlarından dolayı ilk belirlemelere göre son 2 günde 35 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, yağışların aynı zamanda toprak kaymalarına da neden olduğunu kaydetti. Yetkililer, yağışların etkili olduğu eyaletin farklı bölgelerinde meydana gelen kazalarda da 15 kişinin yaralandığını duyurdu.

ŞİDDELİ SAĞANAK DEVAM EDECEK

Pakistan Meteoroloji Departmanından yapılan açıklamada, yarın ile 6 Ağustos arasında ülke genelinde sağanak ve sel uyarısında bulunuldu.

Ulusal Afet Yönetimi Kurumunun açıklamasında yetkililerden gerekli tedbirlerin alınması istendi.

Kaynak: AA

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