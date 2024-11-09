Donald Trump Kazandı: Elon Musk Köşeyi Döndü

Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump’ın en büyük destekçilerinden biri olan Elon Musk, kampanya boyunca 130 milyon dolardan fazla bağışta bulunmuş ve Trump’la beraber mitinglere çıkmıştı.

1 TRİLYON DOLARI AŞTI

Trump’un seçim galibiyetinin ardından Musk’un sahibi olduğu Tesla'nın hisse fiyatı dün akşam saatlerinde yüzde 6'nın üzerinde değer kazanarak 317,60 dolara yükseldi. Hisselerindeki yükselişle Tesla'nın piyasa değeri 1 trilyon doların üzerine çıktı.

Böylece Tesla, dünyanın en değerli şirketleri arasında 9'uncu sırada yer aldı.

MUSK VE TRUMP İLİŞKİSİ

Elon Musk, Donald Trump’ın seçim kampanyasının en büyük destekçilerinden olurken, seçim süreci boyunca kampanyasında aktif rol almış; Trump zafer konuşmasında Musk’a teşekkür ederken övgüler düzmüştü.

Trump’ın yeni dönem kabinesinde Musk’a görev verip vermeyeceği bilinmezken, yeni dönemde Musk’ın Trump’la yakın çalışacağı ve ABD siyasetinde daha fazla rol alacağı öngörülüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem