İsrail'den UNIFIL Üssüne Saldırı

İsrail Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) üssüne saldırı düzenledi. UNIFIL tarafından yapılan açıklamada, “İsrail Savunma Kuvvetlerine (IDF) ait 2 ekskavatör ve 1 IDF buldozeri dün Ras Naqoura'daki UNIFIL arazisinde beton bir yapıyı yıktı” denildi.

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İsrail'den UNIFIL Üssüne Saldırı

İsrail, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırılarını sürdürüyor. UNIFIL tarafından bugün yapılan açıklamada, “İsrail Savunma Kuvvetlerine (IDF) ait 2 ekskavatör ve 1 IDF buldozeri dün Ras Naqoura'daki UNIFIL arazisindeki çitin bir kısmını ve beton bir yapıyı yıktı” denildi.

Açıklamada, IDF'nin saldırıyı reddettiği belirtilirken, "Mesele barış gücü askerlerinin çapraz ateş altında kalması değil, İsrail ordusunun kasıtlı ve doğrudan eylemleridir. Lübnan ile İsrail arasında BM tarafından belirlenen geri çekilme hattını işaretleyen mavi varillerden ikisinin bu hafta tahrip edilmesini de kaygıyla karşılıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: İHA

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