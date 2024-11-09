Türkiye'den Almanya'ya Rekor İltica Başvurusu

Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, bu yılın ilk 10 ayında toplam 217 bin 780 iltica başvurusu yapıldı. İlk kez yapılan iltica başvurularının sayısı ise 199 bin 947 olarak kaydedildi. Geçen yıl ocak-ekim dönemindeki ilk kez yapılan iltica başvuru sayısı 267 bin olmuştu.

DW Türkçe'nin aktardığına göre, başvurunun yapıldığı ülkeler sıralamasında, 27 bin 494 başvuru ile Türkiye, Suriye ve Afganistan'ın ardından üçüncü sırada yer aldı. Ocak-ekim döneminde Suriye'den toplam 68 bin 842, Afganistan'dan ise 32 bin 62 başvuru yapıldı. Türkiye'yi takip eden Irak'tan toplam 8 bin 2 başvuru, beşinci sıradaki Somali'den ise 6 bin 991 başvuru gerçekleşti.

EKİM AYINDA TÜRKİYE'DEN 2 BİN 726 BAŞVURU YAPILDI

Bu yılın ekim ayında ise toplam 19 bin 785 iltica başvurusu kayıtlara geçti. Ekim'de, başvurunun yapıldığı ülkeler sıralamasında Türkiye 2 bin 726 başvuru ile ikinci sıraya yerleşti. İlk sırada 7 bin 543 başvuru ile Suriye, üçüncü sırada ise 2 bin 320 başvuru ile Afganistan yer aldı.

BAMF'ın açıklamasına göre, ocak ayının başından ekim ayı sonuna kadar toplam 253 bin 970 başvuru karara bağlandı, bu başvuruların yüzde 45,7'si kabul edildi. Bir önceki yılın aynı döneminde ise 216 bin 603 başvuru karara bağlanmıştı.

ALMANYA'DAN AÇIKLAMA

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, iltica başvurularındaki düşüşü "İltica sayılarındaki belirgin düşüş eğilimi sürüyor. Ekim 2024, Ekim 2023 ile karşılaştırıldığında yüzde 35 düşüş var. Bu keskin bir düşüş ve önemli bir rahatlama sağlıyor" sözleri ile değerlendirdi. Faeser, geçen yıla göre sınır dışı işlemlerinin de yüzde 22 arttığına dikkati çekti.

"Bu, düzensiz göçü sınırlandırmak için girişimlerimizin etkili olduğunu gösteriyor" diyen Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan Faeser, Almanya'nın bütün kara sınırlarındaki kontroller, geri göndermeleri kolaylaştıran yasal düzenleme, iltica sürecinin dijitalleşmesi ve personel sayısının artırılması ile belirgin bir değişimi sağladıklarını ifade etti. Almanya, düzensiz göçle mücadele ve iç güvenliğin artırılması hedefiyle eylül ayı ortasından itibaren bütün kara sınırlarında kontroller uygulamaya başlamıştı.

Kaynak: DW Türkçe