Tarihte Peygamber Ekmeği Olarak Geçiyor: Bir Tek Ölüme Çaresi Bulunmuyor
Bazı kaynaklarda Yakup Peygamber'in yolculuğu sırasında keçiboynuzunu ekmek yerine tükettiği rivayet edilir. Bu nedenle keçiboynuzu, Almanca ve İngilizce'de “Yakup Peygamber'in ekmeği” olarak geçer. Türkiye'de özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde keçiboynuzu pekmezi olarak da tüketilen keçiboynuzunun faydaları saymakla bitmiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Tarihte 'Peygamber Ekmeği' olarak bilinen Keçiboynuzu, yüksek potansiyeli, kalsiyum, magnezyum ve fosfor içeriğiyle sağlığa sunduğu faydalarla dikkat çekiyor. Türkiye ve Suriye kökenli olduğu bilinen bu besin, sindirimden bağışıklığa pek çok alanda faydası bulunuyor. Kronik hastalıklara yakalanma riskini de azaltan keçiboynuzu Türkiye'de özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde keçiboynuzu pekmezi olarak da sıklıkla tercih ediliyor.
YAKUP PEYGAMBER'İN EKMEĞİ
Bazı kaynaklarda Yakup Peygamber'in yolculuğu sırasında keçiboynuzunu ekmek yerine tüketildiği rivayet edilir. Bu nedenle keçiboynuzu, Almanca ve İngilizcede “Yakup Peygamber'in ekmeği” olarak da bilinmektedir. Araştırmalar, keçiboynuzunun kalp ve damar sağlığını koruyucu ve iyileştirici tedavi etkisinin olduğunu gösteriyor.
Yüksek oranlı diyet lifi içeren keçiboynuzu, düşük glisemik indeksiyle diyabet ve insülin direnci olan bireyler için uygun bir besindir. Kontrollü miktarda tüketildiğinde kan şekeri üzerinde olumsuz etki yapmaz.
KANSERE KARŞI KORUYOR
Keçiboynuzu, antikanserojenik özellik gösterir ve kanser gibi ciddi düzeyde karşı koruyucu bir etki sağlar. Balgam söktürücü yapısıyla da bilinen keçiboynuzu, akciğer temizleyici etkisi ile sigaranın zararlarını da ortadan kaldırır. Potasyum, kalsiyum, sodyum, magnezyum ve demir mineralleri açısından zengin olan keçiboynuzu, yüksek posa içeriğiyle çocuklar için önerilen bir vitamin kaynağıdır.