Tarihte Peygamber Ekmeği Olarak Geçiyor: Bir Tek Ölüme Çaresi Bulunmuyor

Tarihte 'Peygamber Ekmeği' olarak bilinen Keçiboynuzu, yüksek potansiyeli, kalsiyum, magnezyum ve fosfor içeriğiyle sağlığa sunduğu faydalarla dikkat çekiyor. Türkiye ve Suriye kökenli olduğu bilinen bu besin, sindirimden bağışıklığa pek çok alanda faydası bulunuyor. Kronik hastalıklara yakalanma riskini de azaltan keçiboynuzu Türkiye'de özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde keçiboynuzu pekmezi olarak da sıklıkla tercih ediliyor.