Günlerin İsimlerinin Anlamı Nereden Geliyor? Neden Çarşambaya Çarşamba, Perşembeye Perşembe Diyoruz?
Her gün kullandığımız haftanın günlerinin isimleri, aslında oldukça ilginç ve köklü bir geçmişe sahip. Peki neden çarşambaya çarşamba, perşembeye perşembe diyoruz? İşte ilginç cevabı...
Kaynak: Haber Merkezi
Haftanın günlerinin isimleri, tarih boyunca farklı kültürlerin etkileşimi ve dilin evrimi sonucu ortaya çıkmış ve günümüze kadar gelmiştir. Bu isimlerin kökenlerini incelemek, dilin zenginliğini ve tarihsel süreçleri daha iyi anlamamızı sağlar. Peki, bu isimler nereden geliyor ve ne anlama geliyor? Neden çarşambaya çarşamba, perşembeye perşembe diyoruz?
PAZARTESİ: PAZAR'IN ERTESİ
"Pazartesi" kelimesi, tam anlamıyla "pazarın ertesi" anlamına geliyor. Eski Türkçede "erte" kelimesi "gün" veya "gün doğumu" anlamına gelirken, "pazar" ise ticaret yapılan yer anlamına geliyordu. Yani pazartesinin adı, haftanın ilk iş gününe denk geldiği için bu şekilde ortaya çıkmış.
SALI: ÜÇÜNCÜ GÜN
"Salı" kelimesi, Arapça "salis" yani "üçüncü" kelimesinden geliyor. Bu da haftanın üçüncü gününe denk geldiği için bu ismi almasını sağlıyor.
ÇARŞAMBA: DÖRDÜNCÜ GÜN
"Çarşamba" kelimesi, Farsça "çehar" (dört) ve "şenbe" (dinlenme günü) kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Yani "çarşamba" kelimesi, haftanın dördüncü günü anlamına gelir.
PERŞEMBE: BEŞİNCİ GÜN
"Perşembe" kelimesi de "çarşamba" gibi Farsça kökenlidir. "Penç" kelimesi Farsçada "beş" anlamına gelir ve "perşembe" kelimesi de buradan türemiştir. Yani "perşembe" kelimesi, haftanın beşinci günü anlamına gelir.
CUMA: TOPLANMA GÜNÜ
"Cuma" kelimesi, Arapça "cem" kökünden gelir ve "toplanma, bir araya gelme" anlamlarına gelir. Özellikle Müslümanlar için önemli bir gün olan cuma, cemaatin bir araya gelerek namaz kıldığı gündür.
CUMARTESİ: CUMA'NIN ERTESİ
"Cumartesi" kelimesi de "pazar" ve "pazartesi" gibi diğer günlerin adları gibi, bir önceki güne göre türetilmiştir. "Cumartesi" kelimesi, "cuma" kelimesinin üzerine "ertesi" eklenerek oluşmuştur.
PAZAR: TİCARETİN YAPILDIĞI GÜN
"Pazar" kelimesi, eski Türkçede ticaret yapılan yer anlamına gelir. Haftanın son günü olan pazar, geçmişte insanların bir araya gelerek alışveriş yaptığı gün olduğu için bu ismi almıştır.