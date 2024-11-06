Günlerin İsimlerinin Anlamı Nereden Geliyor? Neden Çarşambaya Çarşamba, Perşembeye Perşembe Diyoruz?

PERŞEMBE: BEŞİNCİ GÜN

"Perşembe" kelimesi de "çarşamba" gibi Farsça kökenlidir. "Penç" kelimesi Farsçada "beş" anlamına gelir ve "perşembe" kelimesi de buradan türemiştir. Yani "perşembe" kelimesi, haftanın beşinci günü anlamına gelir.

CUMA: TOPLANMA GÜNÜ

"Cuma" kelimesi, Arapça "cem" kökünden gelir ve "toplanma, bir araya gelme" anlamlarına gelir. Özellikle Müslümanlar için önemli bir gün olan cuma, cemaatin bir araya gelerek namaz kıldığı gündür.