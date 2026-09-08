12 Ülkeden İsrail’in Batı Şeria’daki Yerleşimlerine Karşı Ortak Adım! Yasa Dışı Yerleşimlerden Gelen Ürünlere Yasak

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İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da yerleşim faaliyetlerini genişletmesi ve yerleşimci şiddetinin artması, uluslararası toplumun tepkisini beraberinde getirdi. İngiltere, Fransa ve Kanada’nın da aralarında bulunduğu 12 ülke, uluslararası hukuka aykırı kabul edilen İsrail yerleşimleriyle yapılan ticarete yönelik kısıtlamalar getirme konusunda ortak adım attı. İngiltere ayrıca, yerleşimlerin finansmanına veya genişletilmesine katkı sağlayan kişi ve şirketleri yaptırım kapsamına alacağını açıkladı.

12 ÜLKEDEN ORTAK AÇIKLAMA

İngiltere, Kanada, Fransa, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya ve İsveç dışişleri bakanları ortak açıklama yayımladı. Açıklamada, İsrail hükümetinin Batı Şeria’daki politikalarının iki devletli çözüm ihtimalini ciddi şekilde tehdit ettiği belirtildi. Yerleşimci şiddeti ve yerleşimlerin genişlemesinin daha önce görülmemiş seviyelere ulaştığı vurgulandı. E1 yerleşim projesine ilişkin ihale sürecinin başlatılması da “kabul edilemez” olarak nitelendirildi.

YERLEŞİM ÜRÜNLERİNE TİCARET KISITLAMASI

12 ülke, uluslararası hukuk kapsamında yasa dışı kabul edilen yerleşimlerden gelen malların ticaretine yönelik ulusal veya Avrupa çapında kısıtlamalar üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Ortak açıklamada, ülkelerin kendi ulusal prosedürleri doğrultusunda benzer ticari kısıtlamaları veya başka tedbirleri de değerlendirdiği belirtildi. İrlanda, İspanya, Hollanda, Norveç ve Belçika’nın daha önce attığı adımlar da memnuniyetle karşılandı.

İLHAK VE ZORLA YERİNDEN ETMEYE KARŞI UYARI

Ülkeler, iki devletli çözümün korunması gerektiğini vurgulayarak Filistin topraklarının ilhak edilmesine ve Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine yol açabilecek adımlara karşı çıktı. İsrail hükümetine yerleşim faaliyetlerini sonlandırma çağrısında bulunulurken, şiddet uygulayan yerleşimcilerin sorumlu tutulması ve İsrail güçlerine yönelik tüm şiddet iddialarının soruşturulması istendi. Açıklamada ayrıca 7 Ekim saldırıları kınanırken İsrail’in meşru güvenlik çıkarlarının tanındığı ifade edildi. Antisemitizmle mücadeleye vurgu yapan ülkeler, İsrail ile egemen, demokratik ve yaşayabilir bir Filistin devletinin güvenli ve uluslararası alanda tanınan sınırlar içinde yan yana yaşamasını öngören iki devletli çözüme desteklerini yineledi.

İNGİLTERE’DEN YAPTIRIM MESAJI

İngiltere Dışişleri Bakanı Miliband, Avam Kamarası’nda yaptığı açıklamada yasa dışı yerleşimlerden gelen mallara ithalat yasağı uygulanacağını duyurdu. Miliband, yerleşimlerin genişletilmesine inşaat, altyapı, finansman veya gayrimenkul hizmetleriyle katkı sağlayan bazı kişi ve şirketlerin de yaptırım kapsamına alınacağını belirtti.

FRANSA TİCARETİ SONLANDIRMA TAAHHÜDÜNÜ YİNELEDİ

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot da ülkesinin ortak girişimin içerisinde olduğunu açıkladı. Barrot, Fransa’nın işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimleriyle ticareti sonlandıracağını belirtti. Fransız Bakan, ülkesinin ticari ilişkileri aracılığıyla İsraillilerin ve Filistinlilerin güvenliğini tehdit eden bir durumu destekleyemeyeceğini ifade etti.

ABD VE İSRAİL’DEN TEPKİ

12 ülkenin kararının ardından ABD ve İsrail’den de açıklamalar geldi. ABD’nin İsrail Büyükelçisi Huckabee, İngiltere’nin uygulamayı planladığı adımların Yahudilere yönelik ayrımcılık anlamına geleceğini savundu ve bazı ABD eyaletlerinin İngiliz şirketlerine karşı ticari tedbir alabileceği mesajını verdi. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ise yerleşimlere yönelik ticari yaptırımları “ciddi bir hesap hatası” olarak nitelendirdi. İsrail Dışişleri Bakanı Sa’ar da İngiltere’yi misillemeyle tehdit ederek, İsrail’e karşı atılacak adımlara karşılık vereceklerini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi