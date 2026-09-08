Orta Doğu’da Sıcak Saatler: Suudi Arabistan’ın Enerji Tesisleri Vuruldu

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, ülkenin güneyindeki kritik enerji altyapısı ve petrol tesislerinin hedef alındığını duyurdu. Çıkan yangınlar nedeniyle tesislerdeki bazı operasyonlar geçici olarak durduruldu.

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Orta Doğu’da Sıcak Saatler: Suudi Arabistan’ın Enerji Tesisleri Vuruldu
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Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden Suudi Arabistan, sınır ötesinden gelen ağır bir saldırı dalgasıyla sarsıldı. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yemen'deki Husilerin ülkenin güney bölgesindeki bir dizi enerji tesisi ile altyapısını hedef aldığı ifade edildi.

OPERASYONLAR GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

Açıklamada, saldırıların bazı bölgelerde yangına neden olduğu; bazı operasyonel faaliyetlerin geçici olarak durmasına yol açtığı belirtildi.

Uzman saha ekiplerinin yangınların kontrol altına alınması; bölgelerin güvenliğinin sağlanması ve hasarın değerlendirilmesi için çalışmalara başladığı aktarılan açıklamada, yetkili makamların söz konusu saldırıların yansımalarıyla ilgilenmeye devam ettiği vurgulandı. Açıklamada, operasyonel planlara uygun olarak tesislerin ve çalışanların güvenliğini ve işlerin devamlılığını sağlamak için gerekli önlemleri aldığı kaydedildi.

SİVİL ALANLAR DA HEDEFTE: 73 YARALI

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, yaptığı açıklamada, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın Ebha, Hamis Muşayt, Cazan ve Necran kentlerindeki sivil ve ticari tesislere saldırısında 73 kişinin yaralandığı belirtmişti.

Kaynak: AA

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Orta Doğu’da Sıcak Saatler: Suudi Arabistan’ın Enerji Tesisleri Vuruldu Suudi Arabistan’ın Enerji Tesisleri Vuruldu