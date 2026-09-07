Meksika'da Dini Törende Havai Fişek Faciası! 10 Ölü, 64 Yaralı

Meksika'nın Temascalcingo kasabasında dini festival sırasında düzenlenen havai fişek gösterisi faciaya dönüştü. Havai fişeklerin kontrolden çıkması sonucu bir duvar yıkılırken en az 10 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi yaralandı.

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Meksika'da Dini Törende Havai Fişek Faciası! 10 Ölü, 64 Yaralı
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Meksika'nın merkezindeki Temascalcingo kasabasında, bir azizin anısına düzenlenen festival sırasında havai fişeklerin kontrolden çıkması sonucu meydana gelen patlamada en az 10 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi yaralandı.

Associated Press'in (AP) haberine göre patlama, yaklaşık 66 bin kişinin yaşadığı Temascalcingo'daki Nuestra Senora de la Luz Kilisesi'nin yanında meydana geldi. Yüzlerce kişi, dini festival kapsamında düzenlenen havai fişek gösterisini izlemek üzere hazırlık yaparken patlama yaşandı. Patlamanın ardından bir duvarın yıkıldığı bildirildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise patlamanın ardından onlarca kişinin duman ve enkaz arasında hayatta kalanları aradığı görüldü.

Kaynak: Haber Merkezi

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