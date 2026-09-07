Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Sonrası Önemli Mesajlar: 'Bu Topraklarda Kimseye Ameliyat Yaptırmayız'

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklasr şöyle:

* Birçok önemli konuyu istişare ettik. Vatandaşımızın refahını artıracak kararlar aldık.

* Açık ve net söylemek isterim, soğuk kanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Bölgemizdeki hasmane adımları türbinden seyretmeyiz. Türkiye hiçbir inancın toplumun karşısında değildir.

* Türkiye kimden gelirse gelsin her haydutluğun karşısındadır. Kategorik olarak kimseye düşmanlık beslemiyoruz. Ülkemizin güçlenmesinden rahatsız olanlar bizi yolumuzdan döndüremez. Tarihin akışını değiştirmeye kimsenin gücü yetmez. Türkiye kardeşleri ile yeniden kenetlenecektir. Türkiye'ye dost olan kazanacak düşman olan kaybedecektir.

GİRNE VE SİLİVRİ'DEKİ GEMİ KAZALARI

* Girne'de yolcu gemisinin alabora olması nedeniyle 14 kardeşimiz vefat etti. 14 kardeşimiz ise kayıp durumda. KKTC ile iş birliği içinde 9 gemi ve 11 hava aracı ile çalışmalara destek veriyoruz. Yargı süreci resmi kurumlarımızca yakından takip edilmekte. Silivri'de batan gemideki 10 mürettebatla ilgili arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ŞANGAY İŞBİRLİĞİ ZİRVESİ

* Şangay İşbirliği Teşkilatı son yıllarda ilişkilerimizin yoğunlaştığı bölgesel kuruluşların başında gelmiştir. Teşkilat çok güçlü potansiyeli bünyesinde barındırıyor. Bizim de teşkilat üyesi ülkelerle ticaret hacmimiz yıllık 150 milyar dolara yaklaşıyor. Bu rakamı daha dengeli yapıda artırmak istiyoruz. Teşkilatın 1 Eylül'de Bişkek'te icra edilen liderler zirvesine iştirak ederek bu irademizi teyit etmiş olduk.

* Zirve kapsamında ayrıca aralarında Rusya Devlet Başkanı sayın Putin'in de bulunduğu birçok devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmemiz oldu. Şangay İşbirliği Teşkilatı ile münasebetlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Geride bıraktığımız hafta ekonomimize dair önemli veriler açıklandı. İhracatta yakaladığımız ivmenin devam etmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Ağustos ayı mal ihracatımız yüzde 8,1 artışla 23,5 milyar dolar yükseldi. Ağustos ayı ihracatında rekor kırdık. İhracatımız yüzde 4 artışla 185 milyar dolara çıktı. Bu başarıda emeği geçen ihracatçılarımızı gönülden tebrik ediyorum.

3 YILA AİT YOL HARİTAMIZI KAMUOYUMUZLA PAYLAŞTIK

* Enflasyon tarafında İran merkezli krizin etkilerini tüm dünya ülkeleri gibi biz de hissediyoruz. Dizel fiyatlarında daha önce görülmedik artışlar yaşanıyor. Hürmüz Boğazı'nda düğüm çözülmedikçe petrol fiyatların artışta devam edeceği anlaşılıyor. İsrail'in tertibiyle başlayan savaşın sonuçlarını sadece İran halkı değil herkes etkilenmiktir. En küçük barış ihtimalini kendisine tehdit gören bu radikal zihniyet değişmedikçe bölgemizde kriz fırtınası dinmeyecektir. Bu gerçekler ışığında hedeflerimizde bazı ayarlamalar yapıyor olsak da Türkiye ekonomisini kalkınma ve büyüme rotasında sürdürüyoruz.

* Orta Vadeli Programla gelecek 3 yıla ait yol haritamızı kamuoyumuzla paylaştık. Tarım, sanayi, turizm başta olmak üzere hizmetler sektörümüzü güçlendirmek, ek teknoloji ve katma değere dayalı üretimi artırması, ihracat kapasitemizi geliştirmek üzerine politikalarımızı ortaya koyduk.

ENFLASYONLA MÜCADELE

* Sıkıntılara rağmen yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceleyen politikalarımızda hiçbir değişiklik sözkonusu değildir. Enflasyonla mücadeledeki kararlı duruşumuz sürecektir. Milletimizin refahını artıracak, ekonomimizin yapısal sorunlarına kalıcı çözümler için adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Türkiye ekonomisini her alanda daha güçlü, rekabetçi, dayanıklı bir yapıya kavuşturmak için ne gerekiyorsa yapacağız.

KİRALIK KONUT BAŞVURULARI 14 EYLÜL'DE ALINMAYA BAŞLANACAK

* Ev sahibi Türkiye diyerek yeni bir sosyal konut kampanyası başlattık. 81 ilde 500 bi sosyal konut projesinde kuralarımızı çektik. 2027 Mart itibariyle anahtarlarımızı teslim etmeye başlayacağız. Bir de kiralık konut projemizi açıklamıştık. İstanbul'da 15 bin kiralık konutu vatandaşlarımızı buluşturacağız. Kiralık konutlarla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz. ekim ayında ilk bin konutumuzun kurasını çekeceğiz.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI PROJESİ UZATILDI

* Yarısı Bizden Kampanyasıyla İstanbul'daki riskli yapıların dönüşümünü hızlandırıyoruz. 108 bin 881 bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık. 500 bine yakın vatandaşımızı sağlam konutlarına kavuşturduk. 435 bin 683 bağımsız bölümün yapım sürecini başlattık. Yıl sonuna kadar bu sayıyı 500 binin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu kampanyayla İstanbul'da 2 milyon vatandaşımızı güvenli yuvalarına kavuşturacağız. Bu yıl sonu bitmesi planlanan Yarısı Bizden Projesi'nin süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz. Gelecek yıl da vatandaşlarımız bu kampanyadan faydalanabilecekler.

FİLENİN SULTANLARI'NA TEBRİK

* Dün akşam oynanan final müsabakasında İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üstüste ikinci defa Avrupa Şampiyonu olan filenin sultanlarını tebrik ediyorum. Bugün ders başı yapan okul öncesi ilkokul ve ortaokul öğrencilerimizi tek tek gözlerinden öpüyor, her bir yavrumuza üstün başarılar niyaz ediyorum. 2026/2027 eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.