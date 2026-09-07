Rusya-Almanya Hattında İpler Kopuyor: Başkonsolosluk ve Goethe Enstitüsü Kapatılıyor

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Rusya'daki diplomatik ve kültürel kurumlarına yönelik kararlarına misilleme yaptı. Bakanlık, St. Petersburg'daki Almanya Başkonsolosluğu ile ülkedeki Goethe Enstitüsü merkezlerinin kapatılacağını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Bonn'daki Rusya Başkonsolosluğu ile Rus Evi Kültür ve Bilim Merkezi'ni kapatma kararını hatırlattı. Almanya'nın kararını 'dostça olmayan eylem' olarak nitelendiren Bakanlık, buna karşı Almanya'nın Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarına nota verildiğini bildirdi.

ÇALIŞANLARA NOTA

Bakanlığın açıklamasında, Almanya'nın St. Petersburg Başkonsolosluğu'nun faaliyetlerine izin veren kararın 29 Ağustos itibarıyla geri çekildiği belirtildi. Başkonsolosluğun 18 Eylül'e kadar faaliyetlerini sonlandırması ve çalışanlarının Rusya'yı terk etmesi gerektiği bildirildi. Goethe Enstitüsü'nün Rusya'daki merkezlerinin de faaliyetlerini sonlandıracağı, çalışanlarının ise 13 Eylül'e kadar ülkeyi terk etmeleri gerektiği kaydedildi.

Moskova, Berlin'in ikili ilişkilerde yeniden gerilimi tırmandırdığını savunarak ortaya çıkacak sonuçlardan Alman hükümetinin sorumlu olacağını belirtti.

NE OLMUŞTU?

Almanya'daki Leipzig-Halle Havalimanı'nda 4 Ağustos'ta, Ukrayna'ya ait bir nakliye uçağının yakınında patlayıcı düzenek içerdiği değerlendirilen bir İHA bulunmuştu. ABD istihbaratı, patlayıcı yüklü İHA'nın özelliklerinin Rus askeri istihbaratına özgü olduğunu iddia etmişti.

Almanya hükümeti, 1 Eylül'de soruşturma kapsamında elde edilen bulguların Rusya'yı sorumlu gösterdiğini açıklamış ve bir dizi tedbir kararı almıştı. Bu kapsamda Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğu'nun 18 Eylül itibarıyla kapatılması, Berlin'deki Rus Evi'yle ilgili sözleşmenin feshedilmesi, Rus vatandaşlarına yönelik giriş kontrollerinin sıkılaştırılması ve Rusya'nın gölge filosuna yönelik baskının artırılması kararlaştırılmıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Almanya'nın kararlarını "gerçek bir savaşın başlangıcı" olarak nitelendirmiş ve "Yine savaş istiyorlar" demişti.

Kaynak: AA