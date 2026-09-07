Srebrenitsa Katliamının Sorumlusuydu: Kızılyıldız-Partizan Maçında Skandal Koreografi! 'Bosna Kasabı' Mladiç’i Andılar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da oynanan Kızılyıldız-Partizan derbisi öncesinde tribünlerde, savaş suçları ve Srebrenitsa soykırımındaki rolü nedeniyle ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Ratko Mladiç için anma koreografisi yapıldı. “Bosna Kasabı” olarak anılan Mladiç’e yönelik koreografinin ardından karşılaşma öncesinde futbolcular da orta sahada saygı duruşunda bulundu. Kızılyıldız Kulübü, tribünlerde gerçekleştirilen anmayı sosyal medya hesaplarından paylaştı.

ÖMÜR BOYU HAPSE MAHKUM EDİLMİŞTİ

Ratko Mladiç, 1991-1995 yılları arasındaki Yugoslavya iç savaşı sırasında Srebrenitsa’da 8 binden fazla erkeğin öldürülmesindeki rolü nedeniyle savaş suçu, insanlığa karşı suç ve soykırıma büyük ölçüde katkıda bulunmak suçlarından yargılandı. Uzun yıllar firari olarak yaşayan Mladiç, 2011’de yakalandı. Lahey’deki mahkeme tarafından 2017’de ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Temyiz Mahkemesi de 2021’de bu kararı onadı. Eski Sırp komutanın, tutuklu bulunduğu sırada 27 Ağustos’ta 84 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

MLADİÇ’İN SIRP ORDUSUNDAKİ YÜKSELİŞİ

1942’de Bosna’nın Kalinovik köyünde doğan Mladiç, Tito döneminde büyüdü ve Yugoslav Halk Ordusu’na katıldı. Yugoslavya’daki bölünme sürecinin başlamasının ardından 1991’de Knin’de Hırvat güçlerine karşı savaşan birliklerde görev aldı. Daha sonra Saraybosna merkezli Yugoslav Ordusu İkinci Askeri Bölgesi’nin komutanlığına getirilen Mladiç, 1992’de Sırp Meclisi’nin ordu oluşturulmasına yönelik kararının ardından bu yapılanmanın başına geçti. Savaşın ilerleyen dönemlerinde “Bosna Kasabı” olarak anılan Mladiç, Saraybosna kuşatması ile Srebrenitsa katliamının kilit isimlerinden biri olarak gösterildi.

YILLARCA KAÇAK YAŞADI

Savaşın ardından Belgrad’a dönen Mladiç, bir süre özgür şekilde yaşamını sürdürdü. Eski Yugoslavya lideri Slobodan Miloseviç’in 2001’de tutuklanmasının ardından ise ortadan kayboldu. 2004’ten itibaren Sırbistan üzerindeki uluslararası baskının artmasıyla Mladiç’in çevresindeki bazı eski dostları savaş suçları mahkemelerine teslim olmaya başladı. Sırp Dışişleri Bakanı Vuk Draskoviç 2005’te güvenlik güçlerinin Mladiç’in nerede olduğunu bildiğini açıklarken, istihbarat şefi bu iddiayı reddetti.Radovan Karadziç’in Temmuz 2008’de yakalanmasının ardından gözler Mladiç’e çevrildi. Mladiç, yaklaşık üç yıl sonra 2011’de yakalandı ve 2012’de Lahey’de yargılanmaya başladı.

TÜRKİYE’DEN SREBRENİTSA KARARINA DESTEK

Lahey’deki mahkemenin 2017’de verdiği ömür boyu hapis kararının ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı da değerlendirmede bulunmuştu. Bakanlık açıklamasında, kararın Srebrenitsa soykırımı mağdurlarının yakınlarının acısını dindirmese de adaletin sağlanması açısından doğru olduğu belirtilmiş, kararın Bosna-Hersek ve bölgede toplumsal barış ile uzlaşıya katkı sağlaması temenni edilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi