Kriz felaketi getiriyor: 'Filmlerdeki gibi yolda düşüp ölenleri görebiliriz, 2 milyar insan mülteci olacak'

Küresel iklim krizi dünyayı etkisi altına almayı sürdürüyor. Küresel ısınmanın da etkisiyle hava sıcaklığı rekorları ardı ardına kırılırken 3-6 Temmuz tarihleri arasındaki dönem "en sıcak hafta" olarak tarihe geçti.

Dünya genelinde 16.6 derece olması gereken ortalama sıcaklık 17 dereceyi geçerek 5 Temmuz'da 17.23 dereceye kadar yükseldi.

"TÜRKİYE'DE SICAKLIKLAR 50 DERECEYİ AŞACAK"

Independent Türkçe'den Lale Elmacıoğlu'na konuşan Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, en yüksek sıcaklıkların 15 Ağustos'a kadar devam edeceğini ve Türkiye'deki bazı bölgelerde sıcaklıkların 50 dereceyi aşabileceğini belirtti.

Kurnaz, bu denli yüksek sıcaklık artışını endişe verici bir durum olarak nitelendirerek, gelecek yılın daha da kötü olabileceğini söylerken okyanus akıntılarıyla ilişkili olarak sıcaklıkların arttığına dikkat çekerek Pasifik'teki La Nina'dan El Nino'ya geçişin etkisiyle okyanus sularının ısınacağı uyarısını yaptı.

"YÜZBİNLERCE KİŞİ SICAKLIK VE NEMDEN DOLAYI HAYATINI KAYBEDEBİLİR"

Prof. Dr. Kurnaz'a göre, küresel ısınma özellikle Güney Amerika, Afrika kıyıları, İspanya, Birleşik Krallık, Hindistan, Bangladeş ve Avustralya gibi ülkeleri Türkiye'den daha hızlı etkileyecek. Ancak, sıcaklık artışının bu hızla devam etmesi durumunda Güney Asya ülkelerinde yaşam koşullarının zorlaşabileceği ve yüz binlerce kişinin sıcaklık ve nemden kaynaklı olarak hayatını kaybedebileceği uyarısında bulundu.

"FİLMLERDEKİ GİBİ YOLDA DÜŞÜP ÖLENLERİ GÖREBİLİRİZ"

Kurnaz, "Hindistan, Pakistan, Bangladeş gibi Güney Asya ülkelerinde 50 derecenin üstündeki sıcaklığın tropik nemle birleşmesi, yüz binlerce kişinin ölümüne neden olabilir. Tıpkı filmlerdeki gibi yolda yürürken düşüp ölenleri görebiliriz" dedi.

YAZ MEVSİMİNİN GEÇ BAŞLADIĞI TÜRKİYE'DE REKOR SICAKLIKLAR KAYDEDİLDİ

Türkiye'de de yaz mevsimi geç başlamış olsa da kavurucu sıcaklar hissediliyor. Şırnak Cizre'de 49.1 dereceyle rekor sıcaklık kaydedildi. Güneydoğu Anadolu'daki bazı şehirlerde ise 50 derecenin üzerinde sıcaklıklar bekleniyor. Neyse ki, nemin düşük olması ve halkın sıcak havaya alışkın olması sayesinde ölümcül etkilerin istisnai durumlar dışında görülmediği belirtildi.

Ancak Prof. Dr. Kurnaz, gelecekte farklı bir tablonun ortaya çıkabileceğini ve 50 yıl sonra Antalya, Adana, Hatay gibi kentlerde sıcaklık kaynaklı ölümlerin yaşanabileceğini düşünüyor.

SICAKLIKLAR İKLİM MÜLTECİLERİNİN SAYISINI ARTIRACAK, TÜRKİYE DE GÖÇ YOLU ÜZERİNDE

Son yıllarda iklim mültecilerinin sayısının arttığına dikkat çeken Birleşmiş Milletler, iklim değişikliği nedeniyle milyonlarca kişinin ülke değiştirebileceği uyarısında bulundu. Kurnaz, Cezayir'de 39.6 dereceyle en düşük sıcaklık rekorunun kırıldığını ve daha iyi yaşam koşulları arayışında olan yaklaşık 2 milyar insanın gelecekte iklim mültecisi olabileceği uyarısını yaptı.

Göç yolları üzerinde bulunan Türkiye'nin büyük bir göç dalgasıyla karşılaşma riski olduğunu belirten Kurnaz, gelecekte bir gün sınıra 30 milyon kişinin yığılabileceği uyarısında bulundu.

Sıcaklıktaki artışın temel nedeni olarak kömür, petrol ve doğal gaz kullanımını gösteren Kurnaz, tarım sektöründeki olumsuz etkilerin arttığını ve kuraklık nedeniyle su ihtiyacının arttığını, rekoltenin ise düştüğünü belirtti. Doğru tarım yöntemleri, onarıcı tarım ve doğru sulama tekniklerinin uygulanmasının çıkış yolunu oluşturduğunu ifade etti.

Artan sıcaklık, klima ve vantilatör kullanımının artmasıyla birlikte elektrik tüketimini de yükseltti. Türkiye'nin en yüksek enerji talebinin temmuz ayının son haftasında gerçekleşeceğine dikkat çeken Kurnaz, enerji kesintilerini önlemek için önlemler alınması çağrısı yaptı.