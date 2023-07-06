Artvin'de yapılacak HES için 2. kez keşif yapıldı, köy halkı tepki gösterdi

Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı Kılıçkaya’da yapılması planlanan HES’e karşı köylüler açtığı davayı kazanmış, Danıştay’ın bozma kararı üzerine Rize İdare Mahkemesi’nde dava yeniden görülmeye başlanmıştı.

Mahkemenin kararı uyarınca 9 kişiden oluşan bilirkişi heyeti, ikinci kez keşif yapmak için Kılıçkaya’ya geldi. Keşfe Çevre Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri taraf olarak katılırken, Kılıçkaya köylülerinin avukatı Bedrettin Kalın, Yeşil Artvin Derneği Başkanı Neşe Karahan, Artvin Faal Gazeteciler Derneği Yönetim Murulu üyesi Sami Özçelik ve Kılıçkayalılar da keşfe katıldı. Kılıçkaya sakinleri, keşif boyunca “HES’e hayır” sloganları ve HES karşıtı dövizlerle projeye tepkilerini dile getirdi. Bilirkişi heyeti, keşfi tamamlayarak bölgeden ayrıldı.

Kılıçkayalı bir vatandaş, "Halkın sesini dinle en güzel ses halkın sesidir ve en sonunda kazanacak olan burada yaşayan halktır. Üç bin yıllık bir beldenin topraklarında geziyorsunuz ve bu kadar kötü yönetime isyandayız" dedi.

"BİZİ BOŞUNA ÜZMESİNLER"

Bir başka bölge sakini, "Ülkemizde sürdürülebilirliği olmayan işler için binlerce defa bu halk verdiği vergileri çöpe attı ve artık bu son olsun biz HES istemiyoruz. Su yetmiyor ve belki bu yıl yağmurun fazla olmasından olabilir ama bir yıl sonra susuzluktan dereler kuruyacak ve o zaman yapılan bu işte hiçbir şeye yaramayacak, lütfen bizi boşu boşuna üzmesinler" diye konuştu.

Kılıçkayalı Hacı Muharrem Topal, "Söylemesi ayıp olacak 5-6 tane hayır çeşmesi yapmıştım. Şimdi ise kuşların içeceği su yok ve bana sormuyorlar genç olanlara soruyorlar oysaki burada yıllarca yaşayan benim ve ben 91 yaşındayım" dedi.

"SU GÖLETİ YAPAN DEVLET SULARA EL KOYMAK İÇİNSE HES YAPIYOR"

Kılıçkaya Kadın Girişim ve Üretim Kooperatifi Başkanı İlhan Katkat ise şunları söyledi:

"Mesela birileri bu konularda inat ediyor yani para hırsı ve doğanın ve yaşamın üstünde geliyor. Bu yanlış bir düşünce ama bizler bu ısrarı kırmamız gerekiyor ve bu ısrardan vazgeçmeleri gerekiyor. Hem doğamıza hem de bu kadar insanın geleceğine yazık. Biz burada kooperatif kurduk ve insanları tarıma yönlendirmeye çalışıyoruz, ekilmeyen arazileri ekmeye çalışıyoruz. Suya ihtiyacımız olduğu için, susuz olduğumuz için sulama göleti yapılıyor ama göletten sonra HES yapılıyor ve hangisi doğru? Bizim suyumuz olmadığı için HES yapılıyor ama bizim suyumuzu HES’te kullanmak için HES yapılıyor. İkisini de devlet yapıyor ve nedeni ortada her şey maddiyata bakıyor evet para hırsı."

"KIRSAL BOŞALDI, BELEDİYE OLAN YERİMİZ İSE ŞİMDİ KÖY OLDU"

Kılıçkayalı bir başka vatandaş da şöyle konuştu:

"Kışın 250 hane kalmıştık ve kış aylarında su rezervinin kıtlığından dolayı muhtarımla beraber akarsuları şebekeye verdiğimiz halde yetiremiyorduk. Şu an yaz ayındayız ve aynı zamanda tatil nedeniyle burada nüfus 4-5 bini buluyor. Burası eskiden belediyeydi şimdi köy oldu ve bütün yük muhatara bindi ve her türlü altyapı dahil olmak üzere su kanalları problemleri ve bir kanalımızda âtıl durumda. Kırsalda insanlar kalmadığı gibi kentlerde de yaşam bitti ve insanlar evlerine ekmek alamaz hale geldiler. Kırsalı canlandırıp tarımı teşvik etmeleri gerekirken ne oldu 1930 yılında kurulmuş olan belediyem kapandı. 1930 yılında Türkiye’de ilk seçilmiş kadın belediye başkanımız vardı."