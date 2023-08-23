Bir zamanlar 'girmek tehlikelidir' yazan göl kurudu: Keçiler otluyor

Kemerburgaz Kent Ormanı içerisinde yer alan ve Alibey Deresi'ne bağlanan göl tamamen kurudu. Gölün bulunduğu alanda, koyunlar ve keçiler otlamaya başladı. Kuruyan göl havadan da görüntülendi.

Son Güncelleme:
Bir zamanlar 'girmek tehlikelidir' yazan göl kurudu: Keçiler otluyor

Kemerburgaz Kent Ormanı içerisinde yer alan ve Alibey Deresi'ne bağlanan göl tamamen kurudu. Gölün bulunduğu alanda, koyunlar ve keçiler otlamaya başladı. Keçilerini otlatmak için gelen çoban Murat Emek, "1- 1,5 aydır böyle. Tehlikeli, dere olan yere girerse batarsa çıkaramazsın. Yağmur yağdığında buraya gelmiyorum" dedi. Kuruyan göl havadan da görüntülendi.

Kısa Dalga'da yer alan habere göre Alibeyköy Baraj Gölü'nün kuzeyinde yer alan Kemerburgaz Kent Ormanı içerisindeki göl tamamen kurudu. Alibey Deresi'ne bağlanan alan neredeyse çöle döndü. Göle girmek tehlikelidir tabelalarının bulunduğu alanda gölden eser kalmadı.

Tamamen kurumuş gölde, koyunlar ve keçiler de otlamaya başladı. Havadan da görüntülenen göl, tedirginlik yarattı.

BU HALE GELELİ 1 AY OLDU

Koyunlarını otlatmak için gelen çoban Murat Emek, "Kışın buralarda su varmış. Böyle olalı 1, 1 buçuk ay oldu. Koyunlar yeni geldi, 1 hafta 10 gün oldu. Ot çıktı diye otluyorlar. Tehlikeli. Dere olan yere batarsa çıkaramazsın. Bir riski var ama şu anda yok. Yağmur yağdığı zaman gelmiyorum buraya. Yağmur yağdığı zaman ayaklar batıyor zaten" dedi.

İSKİ paylaştı: İstanbul barajlarının doluluk oranları açıklandıİSKİ paylaştı: İstanbul barajlarının doluluk oranları açıklandıGüncel

Son Güncelleme:
Lezzetli ve sulu karpuz nasıl seçilir? İşte en iyi karpuzu seçmenin tek püf noktası Lezzetli ve sulu karpuz nasıl seçilir? İşte en iyi karpuzu seçmenin tek püf noktası
Çanakkale'de orman yangını: Boşaltılan köy sayısı 9'a yükseldi Çanakkale'de orman yangını
Yunanistan’da başladı, Türkiye’ye sıçradı! Sahiller halka kapanırken; 'havlu hareketi' büyüyor Yunanistan’da başladı, Türkiye’ye sıçradı! Sahiller halka kapanırken; 'havlu hareketi' büyüyor
Fayans aralarını bembeyaz yapıyor! İnatçı lekeleri tem hamlede söküp atan malzeme… Fayans aralarını bembeyaz yapıyor! İnatçı lekeleri tem hamlede söküp atan malzeme…
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji 35 ili uyardı: Sıcaklar daha da artacak, termometreler patlayacak! Meteoroloji 35 ili uyardı: Sıcaklar daha da artacak, termometreler patlayacak!
Fatih Altaylı 'önemli isimlerle konuştum' dedi: En iyi yatırım aracı olmaya devam edecek gibi duruyor 'En iyi yatırım aracı olmaya devam edecek gibi duruyor'
Deniz Zeyrek: Duyunca çok öfkelendim, çok ayıpladım Deniz Zeyrek: Duyunca çok öfkelendim, çok ayıpladım
Bakan Işıkhan rakam verdi: Memur için zam oranı belli oldu! Bakan Işıkhan rakam verdi: Memur için zam oranı belli oldu!
Memur ve emekli maaş zammı için 6 senaryo: Olası oranlar ortaya çıktı Memur ve emekli maaş zammı için 6 senaryo: Olası oranlar ortaya çıktı