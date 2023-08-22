Çanakkale'de orman yangını: Boşaltılan köy sayısı 9'a yükseldi

Çanakkale'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada Kayadere köyünün ardından Damyeri mevkinin tedbir amaçlı boşaltıldığını duyurulurken, yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşların da teyakkuzda olmalarının önemli olduğu belirtildi.

Yangın 12.30 sıralarında merkeze bağlı Kayadere köyüne yakın ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yükselen alevlere, ekipler hem havadan hem de karadan müdahale ediyor. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter ve 5 uçak ile karadan ise 29 arazöz 13 su ikmal aracı ve 7 dozer müdahale ediyor. Rüzgarın etkili olduğu bölgede ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun mücadele veriyor. Yangının başladığı bölgeye yakın olan Kayadere köyü ile Damyeri mevki tedbir amaçlı boşaltılırken, vatandaşlar yurda yerleştirilecek. Çanakkale-Çan karayolu da trafiğe kapatıldı.

Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada Kayadere köyünün ardından Damyeri mevkinin tedbir amaçlı boşaltıldığını duyurulurken, yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşların da teyakkuzda olmalarının önemli olduğu belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz merkez Kayadere köyü civarında devam eden orman yangınına orman ekiplerimiz havadan ve karadan müdahale etmektedir. Damyeri mevki tedbir amaçlı boşaltılacak olup vatandaşlarımız Terzioğlu kız öğrenci yurdunda misafir edilecektir. Rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın da teyakkuzda olmaları da önemlidir."

BOĞAZ DA TRAFİĞE KAPATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Çanakkale Kepez bölgesinde yaşanan orman yangını nedeniyle Çanakkale Boğazı gemi trafiği, güney-kuzey yönlü geçici olarak askıya alındı. Gemi trafiği, çift yönden tek yöne döndü" denildi.

ÇANAKKALE DEVLET HASTANESİ TAHLİYE EDİLİYOR

Yangın nedeniyle oluşan yoğun dumanın Çanakkale Devlet Hastanesi'ne ulaştığı, bu nedenle durumu uygun hastaların taburcu edilmeye başlandığı bildirildi.

BAKAN YUMAKLI: ŞEHİR MERKEZİNİ TEĞET GEÇER HALDE İLERLİYOR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü'nde, ülke genelinde çıkan yangınlara ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yumaklı, bugün ülke genelinde 29 yangın çıktığını belirterek, "Bugün ülkemizde 29 yangın çıktı. Bunlardan 26'sı söndürüldü. 3 yangın devam ediyor. Bunlardan biri Çanakkale merkez, diğeri Bursa Yenişehir ve Bursa Karacabey. Bunlardan en ağırı Çanakkale merkezdeki yangınımız. Bu yangın saat Danyeli mevkisinde 11.39 itibarıyla başladı. Birkaç evin olduğu bir yerleşim yerinin yanındaki araziden çıktığını tespit ettik. Rüzgarın etkisiyle maalesef yayıldı. Şu anda kuş uçuşu yaklaşık 15.1 kilometrelik bir hatta. 6 saat gibi kısa bir sürede katetti. Arkadaşlarımız belli mesafelerde durdurmaya çalıştılar ancak yangının ilerlemesine neden olan rüzgar o kadar şiddetli ki arkadaşlarımızın çabalarının yetmediği anlar oldu. Sevindirici tarafı Çanakkale şehir merkezimizi teyit geçer bir halde ilerliyor rüzgarın yönü itibariyle. Bütün güçlerimizi yerleşim yerlerimizi korumaya odaklamış durumdayız. En kötü senaryoya göre hazırlık yapılıyor. Devlet hastanesi ve üniversite teyakkuz halinde ama herhangi bir boşaltma söz konusu değil. 9 köy için tedbir alındı. Bunlardan 6'sı boşaltıldı. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Bu açıklamayı yaptıktan sonra Çanakkale'ye doğru yola çıkacağım. Yangının söndürülme çalışmalarını yerinden takip edeceğim" dedi.