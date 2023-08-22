Ulus Pazarı satışa çıkarıldı, çarşı pazar karıştı

Edirne Belediyesi, pek çok ürünün satıldığı Dilaverbey Mahallesi'nde yer alan Cuma Pazarı'nın (Ulus Pazarı) 16 bin metrekarelik ticari alan statüsündeki arsasını 400 milyon lira tahmini satış bedelli ihaleyle satışa çıkardı.

Satışla ilgili birçok tepki gelirken Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, pazarın bulunduğu arazinin satışa çıkarılmasıyla ilgili, “Bizim kira karşılığı verdiğimiz tezgahları esnaf kendi aralarında 750 bin 1 milyona devrediyor. Belediyenin arsanın üzerinden sen bu paraları kazanacaksın belediyeye ayda 50-60 bin kira vereceksin. Ben Edirne’nin hakkını arıyorum, koruyorum. Kimse kusura bakmasın” dedi. Gürkan, Cuma Pazarı’nın kentin daha uygun bir yerine yapılacağını, uzmanlarla çalışılacağını ifade etti.

'BİR ŞEHİR OTELİ OLSA YANINDA BİR AVM OLSA TİCARİ ÜNİTELERİ OLSA…'

İnsanların bu pazara gitmediğini söyleyen Gürkan, "O eskiden Pazartesi pazarını bilirsiniz. Tıklım tıklım dolu olurdu, gidin bakın pazartesi günü, gitmiyor insanlar. Bu yer Edirne’nin en kıymetli yerlerinden bir tanesi, tek doğru söyledikleri bu. Peki biz burasını, haftada bir kez açılan Edirne’nin tarihi sit merkezinin merkezinde, göbeğinde olan bir yeri şıkır şıkır bir alan haline getirip orada ortaya çıkacak enerjinin bütün bölgenin, Kaleiçi’ninde dönüşümü sağlayabileceğimiz, Saraçlar’ın da canlanmasını sağlayacak bir alan haline mi getirelim? Haftada bir gün açılan 400-500 tane pazarcı esnafının ki yüzde 70’i şehir dışından gelen kıyafet satıp para kazandığı bir yer olarak mı bırakalım? Bunun tercihini yapıyorum ben… Orada satılırsa bilmiyoruz. Ticaret alanı bu iş merkezi de yapabilir, alışveriş merkezi de yapabilir, otel de yapabilir. Orada 250-300 odalı çok güzel bir şehir oteli olsa yanında bir AVM olsa ticari üniteleri olsa… Saraçlar niye geceleri terk ediliyor? Dükkanlar 10-20 metrekare kafeterya, restoran yapamıyorsunuz" diyerek satışı savundu.

Bu kararı verdiklerinde Ulus Pazarı Başkanı ile konuştuğunu aktaran Gürkan, "Siz almak istiyorsanız toplanın, çok para kazanıyorsunuz. Bizim kira karşılığı verdiğimiz tezgahları esnaf kendi aralarında 750 bin-1 milyona devrediyor. Belediyenin arsası üzerinden sen bu paraları kazanacaksın belediyeye ayda 50-60 bin kira vereceksin. Ben Edirne’nin hakkı arıyorum, koruyorum. Kimse kusura bakmasın bu gelen arkadaşların yüzde 70’i de Edirne esnafı değil. Edirne esnafı olsa canım feda gözümü yumarım, el insaf ya… Tabi ki Cuma Pazarı’nı kapatmayacağız. Cuma Pazarı’nı daha uygun bir yere etrafında araç park edilebilecek insani koşulları oluşmuş bir yere taşıyacağız bunu da esnafla birlikte yapacağız ama uzmanlarla beraber yapacağız. Açık ihale yapıyoruz, kimin parası varsa gelsin, girsin en yüksek parayı kim veriyorsa alsın ihaleyi bu kadar basit" dedi.

SİYASİLERDEN TEPKİLER: RANT BELEDİYESİ İSTEMİYORUZ

Öte yandan İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın ve İYİ Parti Edirne İl Başkanı Alpay Alpagut Engin, düzenledikleri basın toplantısında, pazar yeri satışıyla ilgili tepkilerini dile getirdi.

Akalın, partisinin il başkanlığında yaptığı açıklamada, en başından beri bu satışa karşı olduklarını, satışın durdurulması gerektiğini belirtti. İl Başkanı Engin de Edirne Belediyesi arazilerinin, Edirne halkının izni olmadan satılmasına karşı olduklarını söyledi.

Satılacak yerin Edirne halkının yanı sıra Edirne esnafına da çok büyük zarar vereceğini savunan Engin, "Rant belediyesi istemiyoruz. Sayın Recep Gürkan nasıl bir rant görmüştür ki binlerce esnafın ekmeğiyle oynayacak kadar gözleri kör olmuştur. Ya da Edirne Belediyesini iki dönemde nasıl bir borç batağına ve çıkmaza sokmuştur ki Edirne halkının ve çocuklarımızın geleceğini karartacak kadar gözleri kör olmuştur" dedi.

AKP İl Başkanı Belgin İba da yaptığı açıklamayla tepki göstermişti. İba, Gürkan'ın geçen ay satışa çıkardığı 200 milyonluk taşınmazın ardından 400 milyon bedelle cuma pazar yerini satışa çıkardığına işaret ederek, "Yerel seçimlere yaklaştığımız şu günlerde, böyle apar topar ve vatandaşın sesini, fikrini yok sayarak yapılan bu satışların nedenini hemşerilerimiz merak ediyor" diye sormuştu.