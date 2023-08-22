Murat Ağırel: Sayıştay raporları sansürlenerek kamuoyuna sunuluyor

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, Sayıştay'ın raporlarının "birtakım düzenlemelerden" geçirdikten sonra "sansür edilerek" kamuoyuna sunulduğunu savunurken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesi yapılan ve yapımına başlanan Gebze-Darıca Metro üzerinden bir örnek verdi.

Ağırel, yazısında, şunları kaydetti:

"Elimde Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün (AYGM) taslak raporu var. Taslak raporun içinde yer alan bulguların birçoğu ne yazık ki açıklanan raporun içerisinde yok. Bulguları sizlere aktarmak bir görev benim için.

Kocaeli’nin Gebze ve Darıca ilçeleri arasında 15.4 km uzunluğunda ve 11 istasyonlu bir metro projesi yapıldı ve 2018 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale edildi. İhalenin yaklaşık maliyeti o dönem için 2.7 milyar Türk Lirası olarak belirlenmiş. İhale 'Belli istekliler arasında' yapılmış.

İhaleyi Meting Raylı Sistemler + Met-Gün İnşaat + Eze İnşaat + Gökçe İnş. Taah. iş ortaklığı 2 milyar 488 milyon 489 bin TL teklif ile kazanmış. O günkü dolar kuru 4.46 TL. Yani ihale bedeli 557 milyon 957 bin dolar. 12 Haziran 2018 tarihinde ihaleyi alan iş ortaklığı ile sözleşme imzalanmış ve yapım işlerine başlanmış. Yapım işi devam ederken 2019 yılında (2019/1550 sayılı cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile) 2019 Aralık ayında proje bakanlığa devredildi."