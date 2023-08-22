'Açım, geçinemiyorum' dedi, gözaltına alındı: 'Ne yapayım, kendimi mi öldüreyim?'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın kapısına giderek, “Açım, geçinemiyorum, kiramı ödeyemiyorum” diyen bir yurttaş ters kelepçe ile gözaltına alındı.

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'Açım, geçinemiyorum' dedi, gözaltına alındı: 'Ne yapayım, kendimi mi öldüreyim?'

Ekonomik kriz her geçen gün derinleşirken iktidar sadece “Sabredin” demekle yetiniyor. Her geçen gün yoksullaşan, kirasını ödemeyen yurttaşlar ise sesini duyurmaya çalışıyor.

Dün sabah saatlerinde de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın merkez binasının kapısına giden bir yurttaş, geçinemediğini belirterek isyan etti. BirGün’ün edindiği bilgilere göre 45-50 yaşlarındaki yurttaş, “Açım, geçinemiyorum, kiramı ödeyemiyorum. Ne yapayım, kendimi mi öldüreyim" dedi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Bakanlıkta görevli polisler “geçinemiyorum” diyen yurttaşı gözaltına alındı. Polisin darbederek ters kelepçe ile gözaltına aldığı yurttaşın akıbeti ise bilinmiyor.

BAKANLIĞIN GÖREVİ YOKSULLUKTAN KURTARMAK

Öte yandan yurttaşın geçinemediği için kapısına gittiği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın görevlerinden biri de “Aşırı yoksulluk sınırının altında kalanların sosyal yardım sistemine dâhil edilerek aşırı yoksulluktan kurtulmalarını sağlamak” olarak açıklanıyor.

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