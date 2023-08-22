Bursa'da orman yangını
Bursa - Bilecik sınırındaki bölgede geniş ormanlık alanı etkisi altına alan yangında yüzlerce hektar yanarken, binlerce hektar orman tehlike altında.
Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Hayriye ve Dereyörük köyü arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle yayılarak sürüyor.
Bursa - Bilecik sınırındaki bölgede geniş ormanlık alanı etkisi altına alan yangında yüzlerce hektar yanarken, binlerce hektar orman tehlike altında.
Bölgeye takviye helikopter ve yangın söndürme uçağı talep edildiği aktarıldı.
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