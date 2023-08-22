Bursa'da orman yangını

Bursa - Bilecik sınırındaki bölgede geniş ormanlık alanı etkisi altına alan yangında yüzlerce hektar yanarken, binlerce hektar orman tehlike altında.

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Bursa'da orman yangını

Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Hayriye ve Dereyörük köyü arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle yayılarak sürüyor.

Bursa - Bilecik sınırındaki bölgede geniş ormanlık alanı etkisi altına alan yangında yüzlerce hektar yanarken, binlerce hektar orman tehlike altında.

Bölgeye takviye helikopter ve yangın söndürme uçağı talep edildiği aktarıldı.

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