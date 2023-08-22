İstanbul'da yaşayan yabancı sayısında artış

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, İstanbul'da yaşayan yabancı sayısını Twitter hesabından paylaştı.

Gökce, paylaşımında "İstanbulumuzda 1 milyon 147 bin yurt dışı doğumlu vatandaşlık sahibi insan yaşıyor. Konut satışı karşılığı vatandaşlık verilmesi uygulaması 2017 yılında başlamıştı. Bu tarihte 596 bin yurtdışı doğumlu vatandaş İstanbul’da yaşıyorken 6 yılda bu sayı yaklaşık 2 kat arttı" dedi.