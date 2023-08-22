İstanbul'da yaşayan yabancı sayısında artış
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, TÜİK verilerini paylaşarak İstanbul’da yaşayan yabancı sayısını paylaştı.
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, İstanbul'da yaşayan yabancı sayısını Twitter hesabından paylaştı.
Gökce, paylaşımında "İstanbulumuzda 1 milyon 147 bin yurt dışı doğumlu vatandaşlık sahibi insan yaşıyor. Konut satışı karşılığı vatandaşlık verilmesi uygulaması 2017 yılında başlamıştı. Bu tarihte 596 bin yurtdışı doğumlu vatandaş İstanbul’da yaşıyorken 6 yılda bu sayı yaklaşık 2 kat arttı" dedi.
İstanbulumuzda 1 milyon 147 bin yurt dışı doğumlu vatandaşlık sahibi insan yaşıyor.— Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) August 22, 2023
Konut satışı karşılığı vatandaşlık verilmesi uygulaması 2017 yılında başlamıştı. Bu tarihte 596 bin yurtdışı doğumlu vatandaş İstanbul'da yaşıyorken 6 yılda bu sayı yaklaşık 2 kat arttı. pic.twitter.com/mbrJukgpc2