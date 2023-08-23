İSKİ paylaştı: İstanbul barajlarının doluluk oranları açıklandı
Sıcak havalar su tüketimini artırırken, barajlar da hızla boşalmaya başladı. İSKİ, İstanbul barajlarında yaşanan son durumu paylaştı.
İstanbul, sıcaklardan en çok etkilenen illerin başında gelirken, su tüketimi de bir o kadar arttı. Barajların hızla boşalması kuraklık endişesini doğururken, son durum da ortaya çıktı.
İstanbul baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. İSKİ'nin resmi verilerine göre, 23 Ağustos Çarşamba gününde İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 31.57 olarak açıklandı. İşte konuyla ilgili ayrıntılı grafikler: