YouTube'a Yeni Özellik! Bambaşka Bir Algoritma Geliyor

Çevrimiçi video paylaşım ve sosyal medya devi YouTube, kullanıcıların ilgi alanlarına hitap eden içerikleri zahmetsizce keşfetmeleri için mobil uygulamasında yeni bir özellik test ediyor. "Play Something" (Bir Şeyler Çal) adı verilen bu yenilik, platformun öneri algoritmasını bir adım öteye taşıyor. Peki, bu özellik tam olarak ne sunuyor?

YouTube’un Android uygulamasının son beta sürümünde görülen “Play Something” düğmesi, ilk bakışta sıradan bir oynatma özelliği gibi görünebilir. Ancak detaylar, bu özelliğin kullanıcıların video izleme deneyimini nasıl dönüştüreceğini ortaya koyuyor.

Uygulamayı açtığınızda, ekranın alt kısmında beliren bu düğme, bir simge durumuna küçültülmüş video oynatıcının yerini alıyor. Düğmeye dokunduğunuzda ise YouTube, sizin izleme geçmişinize ve ilgi alanlarınıza uygun bir video seçerek oynatmaya başlıyor. Ekran tasarımı, Shorts videolarına benzer bir şekilde dikey bir düzen sunuyor. Ancak bu özellik, yalnızca Shorts videolarıyla sınırlı değil; normal YouTube videolarını da aynı akıcı deneyimle oynatıyor.

Eğer aktif bir şekilde simge durumuna küçültülmüş bir video izliyorsanız, “Play Something” düğmesi devre dışı kalıyor. Bu, kullanıcıların yalnızca yeni içerik keşfetmek istediği anlarda kullanılmasını sağlamak için düşünülmüş bir detay.

KISA SÜREDE SES GETİREN YENİLİKLER

YouTube, sadece bu yenilikle sınırlı kalmıyor. Geçtiğimiz ay, Shorts içerik oluşturucuları için yapay zekâ destekli bir müzik düzenleme özelliği de test edilmeye başlandı. “Dream Track” adını taşıyan bu girişim, içerik oluşturucuların lisanslı ses parçalarını yeniden şekillendirmesine olanak tanıyor.

Nasıl mı? Örneğin, bir şarkının türünü değiştirmek isteyen bir içerik oluşturucu, yapay zekâya “Bu parçayı yeniden şekillendir” komutunu veriyor. Yapay zekâ, orijinal vokalleri ve sözleri koruyarak, sadece YouTube Shorts için özel olarak tasarlanmış 30 saniyelik bir film müziği oluşturuyor. Şimdilik sınırlı sayıda içerik oluşturucu ve şarkı ile test edilen bu özellik, gelecekte içerik üretiminde devrim yaratabilir.

Kaynak: Haber Merkezi