NASA Paylaştı, Uzaydaki Yılbaşı Ağacı Görenleri Büyüledi

NASA, şeklinden dolayı 'Noel ağacı' adlandırılan genç yıldızlardan oluşan NGC 2264'ün görüntüsünü paylaştı. Yıldızları gösteren kızılötesi veriler, ışıklar ve süsler ile birlikte mavi, beyaz renklerine boyandı.

NASA Paylaştı, Uzaydaki Yılbaşı Ağacı Görenleri Büyüledi

Dünyadan yaklaşık 2 bin 500 ışık yılı uzaklıkta bulunan genç yıldızlardan oluşan NGC 2264 isimli yıldız kümesi, şeklinden dolayı "Noel Ağacı Kümesi" olarak adlandırılıyor. Yılbaşına sayılı günler kala ‘yeni yıl’ temalı bir paylaşım da NASA’dan geldi.

NASA Paylaştı, Uzaydaki Yılbaşı Ağacı Görenleri Büyüledi - Resim : 1

NASA’NIN YILDIZ IŞIKLI YILBAŞI AĞACI

NASA’nın paylaştığı görüntüde, NGC 2264 yıldız kümesinin samanyolundaki yıldız ışıklarının parıltısıyla kozmik bir ağaca benzetilmesi için yeşil renklerin vurgulandığı görüldü. Bu görsel, daha sonra Kasım 2024'te Arizona'daki teleskopundan astrofotoğrafçı Michael Clow tarafından yakalanan yeşil ve mor renkli optik verilerle bir araya getirildi.

NASA Paylaştı, Uzaydaki Yılbaşı Ağacı Görenleri Büyüledi - Resim : 2

5 MİLYAR YAŞINDA

NASA, paylaşımında NGC 2264'ün 1 ila 5 milyon yaşındaki genç yıldızlardan oluştuğunu belirtti. Açıklamada “Güneşimizin yaklaşık 5 milyar yaşında olduğu düşünüldüğünde, bu yıldızlar oldukça genç bir evrede bulunuyor” denildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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