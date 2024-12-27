Devir Değişiyor: WhatsApp'tan Devrim Niteliğinde Hamle

Meta, dünyanın en büyük sosyal medya platformlarının arkasındaki dev şirket olarak, Facebook, Instagram, Threads ve WhatsApp gibi uygulamaları sürekli olarak yeniliklerle güncelliyor. Son dönemde, WhatsApp’a eklenen yapay zeka (YZ) araçlarıyla ilgili gelişmeler, uygulamanın geleceğini şekillendiriyor ve kullanıcılar ile işletmeler arasındaki iletişim biçimini köklü bir şekilde değiştiriyor.

Meta’nın WhatsApp’ı bir sonraki aşamaya taşımak için yaptığı bu yenilik, sadece kullanıcı deneyimini geliştirmekle kalmayacak, aynı zamanda işletmelerin müşteri hizmetlerini dönüştürmeyi de vaat ediyor. TestFlight’ta bulunan son WhatsApp beta sürümünde (sürüm 24.25.10.84), WhatsApp’ın iş platformlarına bağlanmak için yeni bir özellik sunduğu ve yapay zeka destekli yanıtlarla kullanıcılarla daha etkileşimli hale geldiği görülüyor. Bu işlevsellik, daha önce Android sürümünde kullanılan araçlarla paralel şekilde iOS kullanıcılarına da sunulmuş durumda.

Yeni özelliklerin başında, işletmelerin WhatsApp Business uygulamalarıyla doğrudan yapay zeka araçlarına bağlanabilmesi yer alıyor. QR kodu taranarak aktive edilebilen bu sistem, işletmelerin müşteri mesajlarını yapay zekâya yönlendirmesine imkan tanıyor. Özellikle mesai saatleri dışında bu sistemin ne kadar faydalı olacağı düşünülürse, şirketler bu yenilikle birlikte, çalışanları yokken bile müşterilerine anında ve doğru yanıtlar verebilecekler.

Yapay zeka yalnızca standart bir yanıt sunmakla kalmaz; aynı zamanda ürün detaylarını, müşteri ihtiyaçlarına göre seçenekleri ve hatta fiyat ya da stok durumu gibi güncel bilgileri de müşterilere sunabilir. Bu durum, alışveriş deneyimini çok daha hızlı ve kolay hale getirir. İşletmelerin çoğunlukla mesai saatleri dışında uğraşmak zorunda kaldığı müşteri soruları, artık dakikalar içinde çözülerek, müşteri memnuniyetini artırabilir.

SORUNSUZ İNSAN-MAKİNE GEÇİŞİ

Bir işletme temsilcisinin yapay zekadan gelen bir görüşmeyi devralmak istemesi durumunda, sistem anında devreye girerek AI’nın sorunsuz bir şekilde geri adım atmasını sağlar. Bu özellik, müşteri ile insan temsilcisi arasında geçişi kesintisiz hale getirir ve müşteri, gerçek bir insanla konuştuğunun farkına varır. Ayrıca, kullanıcılar, yapay zeka ile ne zaman sohbet ettiklerinin farkında olabilecekler. Bu şeffaflık, bir yandan müşteri güvenini artırırken, diğer yandan yapay zekanın sınırlamalarına karşı müşterilerin daha anlayışlı olmasını sağlar.

Ancak, yapay zekanın da kusurları vardır. Çoğu zaman hızlı ve doğru yanıtlar sağlasa da, bazı durumlarda beklenmeyen ya da yanlış cevaplar verilebilir. İşletmeler, Meta’ya geri bildirimde bulunarak, bu teknolojinin doğruluğunu ve etkinliğini zaman içinde artırabilirler.

EŞZAMANLI YÖNETİM

WhatsApp, işletmelere sunduğu bu yeni yapay zeka araçlarıyla birlikte, Business Platform’uyla entegrasyonu da mümkün kılıyor. QR kodu tarandığında, işletmeler hem WhatsApp hem de Business Platform üzerinden hesaplarını aynı anda yönetebilecek. Bu, özellikle farklı platformlar üzerinde yer alan iletişim kanallarını tek bir çatı altında toplamak isteyen işletmeler için büyük bir kolaylık sağlıyor. Üstelik, kurulum sırasında işletmeler, altı aya kadar sohbet geçmişini platforma taşıyabilecekler – ancak grup sohbetleri bu seçenek dışında tutulacak.

META AI VE CHATGPT ETKİLEŞİMİ

WhatsApp’ın yanı sıra Meta, kullanıcılarının daha fazla bilgi edinmesi için yeni bir özellik sunuyor. Kullanıcılar, Meta AI’ye mesaj göndererek daha fazla bağlam ve bilgi alabilecekler. Ayrıca, Meta’nın yapay zeka ekosistemine entegre edilmiş bir başka heyecan verici yenilik ise ChatGPT’ye ulaşmak. Eğer Amerika’da yaşıyorsanız, artık WhatsApp üzerinden ChatGPT’ye mesaj atarak, yapay zeka destekli yanıtlar alabilirsiniz. Bu özellik, yalnızca kişisel kullanım için değil, aynı zamanda işletmeler için de önemli fırsatlar sunuyor.

GELECEĞİ ŞEKİLLENDİREN İŞ BİRLİĞİ

WhatsApp’ın bu yeni yapay zeka araçları, yalnızca işletmelerin müşteri hizmetlerini dönüştürmekle kalmayacak, aynı zamanda kullanıcılar ve şirketler arasındaki tüm iletişim süreçlerini daha verimli ve etkili hale getirecek. Zamanla bu sistemlerin daha da evrilmesi, yapay zekanın daha kişiselleştirilmiş ve doğru hizmet sunmasına olanak tanıyacak. Bu gelişmeler, işletmelerin müşterilerine daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmalarına yardımcı olurken, aynı zamanda kullanıcı deneyimini de daha zengin ve etkileşimli kılacak.

WhatsApp’ın sunduğu bu teknolojilerin, özellikle e-ticaret ve müşteri hizmetleri alanlarında büyük değişikliklere yol açması bekleniyor. Yapay zeka ile güçlendirilmiş bu yeni araçlar, her geçen gün daha fazla insanın hayatının bir parçası haline geliyor ve işletmelerin müşteri ilişkileri kurma biçimini yeniden tanımlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi