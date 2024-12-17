Instagram DM’lerine Yuva Yıkacak Yeni Özellik: Mesajlar Artık Böyle Gönderilecek
Meta, Instagram kullanıcılarının Direkt Mesajlarını (DM) planlayabilmelerini sağlayan yeni bir özelliği kullanıma sundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya platformu Instagram'da yeni yıl gelmeden yeni özellik geldi. Bu seferki sürpriz, direkt mesajlarda (DM) planlama özelliği. Yuva yıkacak bu yeni özellikle artık mesajlar belirlediğiniz tarih ve saatte otomatik olarak gönderilecek.
Bu yeni özellikle birden fazla hesabı yönetenler, mesajlarını planlı bir şekilde göndererek zaman kazanacak. Özel günlerde sevdiklerine sürpriz yapmak veya iş görüşmeleri için önemli mesajlarını unutmamak için DM'ler önceden planlanabilecek. Ayrıca farklı zaman dilimlerinde yaşayan kişilere mesaj gönderirken, onların uygun olduğu saatler seçilerek daha iyi etkileşim kurulabilecek.
INSTAGRAM'IN YENİ ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR?
Göndermek istediğiniz mesajı yazın ve gönder düğmesine uzun basın.
Karşınıza çıkan ekrandan, mesajın gönderileceği tarihi ve saati belirleyin.
En altta yer alan "Planla" butonuna basarak mesajınızı planlayın.
Şu an için planlama süresi 29 gün ile sınırlı.