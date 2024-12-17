Instagram DM’lerine Yuva Yıkacak Yeni Özellik: Mesajlar Artık Böyle Gönderilecek

Bu yeni özellikle birden fazla hesabı yönetenler, mesajlarını planlı bir şekilde göndererek zaman kazanacak. Özel günlerde sevdiklerine sürpriz yapmak veya iş görüşmeleri için önemli mesajlarını unutmamak için DM'ler önceden planlanabilecek. Ayrıca farklı zaman dilimlerinde yaşayan kişilere mesaj gönderirken, onların uygun olduğu saatler seçilerek daha iyi etkileşim kurulabilecek.