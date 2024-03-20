X, çöktü mü? Açıklama geldi

X ve Tweetdeck kullanıcıları, gönderi planlama özelliği ve birden fazla hesap yönetimine erişemiyor.

X, çöktü mü? Açıklama geldi

Sosyal medya platformu X'te (Twitter) birden fazla hesabı yönetme ve o hesaba ait yapılabilecek tüm işlemleri ve etkileşim sayfalarını tek bir ekranda görebilme, gönderileri planlama gibi imkanları sağlayan Tweetdeck uygulamasında dün geceden beri sorun yaşanıyor.

Hem Tweetdeck'in hem de X'in gönderi planlama özelliği devre dışı kalmış durumda. Ayrıca daha önceden planlanmış X gönderilerinin art arda iki kez gönderildiği de görülürken, kullanıcılar hesaplarından hata bildirimleri yapmaya başladı. Tweetdeck harici kullanımda da gönderi planlaması yapılamıyor.

Öte yandan kullanıcılar hesaplarına erişim sağlayamadığı konusunda da sorunlar yaşadığını belirtiyor.

X'TEN AÇIKLAMA

Kullanıcıların tepkilerinin ardından ise X'ten açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Bazı kullanıcıların X'te oturum açarken veya yeni bir hesap oluştururken bir hatayla karşılaştıklarının farkındayız. Üzerinde çalışıyoruz ve işler normale döndüğünde bir güncelleme paylaşacağız. Bize sadık kaldığınız için teşekkürler!" ifadeleri kullanıldı.

DAHA ÖNCE DE BOZULMUŞTU

Tweetdeck en son 3 Temmuz 2023'te bozulmuştu.

Elon Musk, teknik problemlerin önüne geçme amacıyla kullanıcıların bir günde okuyabilecekleri tweet/gönderi sayısına sınır getirmişti. Bu önlem tüm Twitter kullanıcılarını etkilemiş olsa da özellikle daha ziyade profesyonellerin kullandığı TweetDeck'i etkilemiş, kullanıcılarbildirimler ve tüm sütunların yüklenememesi gibi büyük sorunları bildirmişti.

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