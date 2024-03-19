Lojistik şirketlerinin siber saldırı maliyetleri bir yılda %200 arttı

Siber güvenlik, son yıllarda iş dünyasının risk gündeminde en üst sıralara taşındı. Lojistik sektörü de bu trendden etkilenen sektörler arasında yerini aldı. Küresel bir araştırma, lojistik sektöründe siber saldırı maliyetlerinin geçtiğimiz 18 ay içinde önemli ölçüde arttığını ortaya koydu. Rapora göre siber saldırılar, lojistik sektöründeki kuruluşlara son üç yılda ortalama 545 bin dolara mal oldu. Bu rakamın, 2022’deki araştırmadaki sonuçtan %200 fazla olduğu belirtildi. Veri ve bilgi güvenliğinin önemini 2024 gündeminin öncelikli başlıklarının birine dönüştüren İstanbul Lojistik Hizmetleri’nden de bu konuda önemli bir adım geldi. Müşterilerinin gizli kişisel, tıbbi ve mali verilerini işleyen İstanbul Lojistik, veri kaybı önleme (data loss prevention | DLP) çözümü olarak SearchInform’u seçti.

Fidye saldırılarının ortalama maliyeti 3,2 milyon dolar

Söz konusu araştırma, saldırganın veri sistemine sızıp çaldığı verilerin karşılığında fidye talep etmesini öngören fidye yazılımı saldırısı olarak bilinen saldırı türlerinde ortalama bedellerin 3,2 milyon dolar seviyesinde olduğunu gösterdi. Geniş bir coğrafyada hizmet veren ve pek çok süreci dijitalleştiren bir lojistik şirketi olarak güven inşa etmenin yolunun bilgi güvenliği konusunda tam taahhüt olduğuna inandıklarını dile getiren İstanbul Lojistik BT Direktörü Nail Er, “20 ülkede 3 bine yakın müşteriye hizmet veren küresel bir şirket olan SearchInform'un Türkiye’deki iş ortağı Nexta Çözüm Danışmanlık'ın uzmanları, DLP çözümünün kazanımlarını bizlerle paylaştı. Ücretsiz deneme sürecinde, çözümün ihtiyaçlarımızı mükemmel şekilde karşıladığını gördük” dedi.

“Proaktif çalışan, iş süreçlerini yavaşlatmayan bir çözüm”

Küresel pazarda önemli yer edinmiş bir marka olarak lojistik hizmetini proje, yöntemler ve operasyon olarak üç aşamada gerçekleştirdiklerinin altını çizen Nail Er, “Avrupa’da depolama ve dağıtımın yanı sıra hava, karayolu, demiryolu ve kombine taşımacılık konularında uzmanlaşan İstanbul Lojistik'in sorumlu ve nitelikli çalışanları, işlediğimiz verilerin hassasiyetini ve SearchInform çözümünün sağladığı verimliliği fark ediyor. Gizli kişisel, tıbbi ve finansal verilerin posta sunucusu ve mesajlaşma programları aracılığıyla aktarımını kontrol etmek için SearchInform DLP çözümünü kullanıyoruz. Ayrıca kurumsal altyapıda tutulan, yazıcılara iletilen, uygulamalarda kullanılan verilerin korunmasını da SearchInform DLP ile sağlıyoruz. Çözümün proaktif çalışma biçiminin, siber tehdit ortamında riskleri giderek artan iç tehditlerin önceden azaltılmasına olanak sağlaması bizi çok etkiliyor. Üstelik iş süreçleri de bu hızdan etkilenmiyor” ifadelerini kullandı.

“İç tehditlere ve veri sızıntılarına karşı tam koruma sağlıyoruz”

SearchInform’un 2004’ten bu yana bilgi güvenliği çözümleri geliştirdiğini ve bu çözümlerin bugün 20'den fazla ülkede, 3 bini aşkın işletme tarafından kullanıldığını vurgulayan SearchInform Türkiye Bölge Müdürü Elena Varol, “İstanbul Lojistik Hizmetleri, sosyal sorumluluğunun bilincinde bir şirket. Yönetim ve çalışanlar olarak en yüksek veri koruma standardını sağlamanın önemli olduğunun farkındayız ve son teknolojiyle destekliyoruz. Müşterilerimize her zaman gizli verileri sızdırmaya çalışmak için kullanılabilecek en fazla sayıda kanalın kontrolünü yapma olanağı sunuyoruz. Müşterilerimizin tüm hassas verilerini korumak, sızıntıları önlemek, kuruluşların özel gereksinimlerine göre güvenlik politikaları benimsemek ve tüm bunları yaparken de iş süreçlerini kesintiye uğratmamak, SearchInform için oldukça önemli. Küresel yaklaşımımızı Türkiye'deki müşterilerimize aktarmak konusunda, Türkiye BT pazarındaki 20 yılı aşkın deneyimiyle Nexta Çözüm Danışmanlık’a güveniyoruz. Nexta Çözüm Danışmanlık, İstanbul Lojistik'in DLP uygulama sürecini de uçtan uca tamamlayarak örnek bir projeye imza attı” diye konuştu.