Türkiye'nin internet hızı dünya ortalamasının yarısında
2024 Şubat internet hızı verilerine göre Türkiye, mobilde dünya ortalamasının yüzde 26,4 altında. Türkiye, en yüksek hızın yüzde 86,9 altında hıza sahip.
Şubat 2024 ülkelerin internet hızları raporu yayımlandı.
Raporu, dünyada internet hızlarının en çok ölçüldüğü SpeedTest Global Index verilerinden hareketle Türkiye için değerlendiren T24 yazarı Füsun Sarp Nebil şunları sıraladı:
"Şubat 2024 itibariyle;
- Mobilde 37,7 Mbps ile dünya 68'incisiyiz.
- Dünya ortalamalarına göre duruma bakarsak; mobilde dünya ortalamasının bile yüzde 26,4 altındayız,
- Dünyanın en hızlı bağlantılara göre ise Katar mobilde 286,42 Mbps ile dünya birincisi. Biz bunun ancak yüzde 13,1'i kadar hıza sahibiniz.
- Sabitte 41,9 Mbps ile dünya 111'incisiyiz.
- Dünya ortalamalarına göre duruma bakarsak; sabitte yüzde 54,6 aşağıdayız.
- Dünyanın en hızlı bağlantılara göre bakarsak; sabit internette 286,66 Mbps ile Singapur dünya birincisi. Biz onun ancak yüzde 14,6'si kadar hıza sahibiz."