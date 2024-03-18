Ünlü primatolog Frans de Waal hayatını kaybetti

Şempanzeler ve maymunlar üzerinde yaptığı araştırmalarla insanlar da dahil olmak üzere primatların uzlaşmacı ve empatik doğasını ortaya çıkarmaya yardımcı olan primatolog Frans de Waal, 75 yaşında hayatını kaybetti.

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Ünlü primatolog Frans de Waal hayatını kaybetti

T24'te yer alan habere göre Emory Üniversitesi cumartesi günü yaptığı açıklamada, uzun kariyeri boyunca birçok ödül kazanan, birçok popüler kitap yazan ve 2007'de Time dergisinin dünyanın en etkili 100 kişisi listesine giren de Waal'ın 14 Mart'ta mide kanseri sebebiyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Hollanda doğumlu bilim insanının, şempanzeler ve maymunlar üzerinde onlarca yıl yaptığı biyolojik araştırma, insanlar da dahil olmak üzere primatların doğal olarak "iğrenç" ve "saldırgan" rakipler olduğu teorisinin çürütülmesine yardımcı oldu.

Daily Tribune'ün haberine göre Emory Üniversitesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"De Waal, hayvan ve insan olmanın ne anlama geldiğine dair uzun süredir var olan fikirleri paramparça etti.

Şempanzeler, bonobolar ve kapuçin maymunlarında çatışma çözümü, uzlaşma, işbirliği, empati, adalet, ahlak, sosyal öğrenme ve kültür üzerine yaptığı çalışmalarla insan doğasının kökenlerini yaşayan en yakın akrabalarımızda gösterdi."

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