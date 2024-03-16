Yapay zeka ile çevirmenlik ve tercümanlık tarihe karışabilir

Yapay zekâ (AI), olağanüstü bir hızla gelişiyor. Yapay zekânın gelecekte birçok mesleği rafa kaldıracağı konuşulurken özellikle çeviri, tercümanlık gibi alanlarda yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Önde gelen dil çeviri sitelerinden Google Translate, hizmete girdiği dönemlerden bugüne kendini inanılmaz hızda geliştirdi.

İçeriği her geçen gün daha zengin hale gelen yapay zekâ tabanlı çeviri uygulamaları tercümanlık mesleğini tehdit ediyor. Farklı bir ülkeye tatile gidildiğinde bu uygulamalar sayesinde sipariş vermek, yer yön bulmak gibi basit eylemler yapılabiliyor. Ancak, günümüzde çeviri siteleri oldukça gelişti ve gerek kelime gerek cümle çeviri işinde başarılılar. Bu araçlarla bir internet sitesindeki belli bir bölümü veya tüm siteyi, bir belgeyi ve hatta resimdeki bir yazıyı istediğiniz dile çevirmek son derece kolay ve hızlı. Bugün öne çıkan bazı AI tabanlı çeviri uygulamalarını derledik.

GOOGLE TRANSLATE

Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'ın haberine göre; Google çeviri sitesi, bir kelimenin veya cümlenin yanı sıra belgeleri ve tüm web sayfasını istediğiniz dile çevirmenize yardımcı oluyor. Site, metnin hangi dilde olduğunu doğru bir şekilde algılıyor. Site, yalnızca İngilizce Türkçe veya Türkçe İngilizce çeviri için değil Almanca, Rusça çeviri ve hatta Endonezce gibi çok bilinmeyen dillerden de metin çeviri yapabildiğinden dil tespiti özelliği çok kullanışlı. Google Translator’da çeviri için metni yazabilir, konuşabilir veya ekran klavyesi kullanabilirsiniz. Çevirinin çevrilen dilde size okunmasını sağlayabilirsiniz.

MICROSOFT BING TRANSLATOR

100’ün üzerinde dilde ve 12 konuşma çeviri sistemini destekleyen uygulama, yazılım, metin ve gerçek zamanlı konuşma ve görüntü çevirilerini bulut tabanlı olarak sunuyor. Bu uygulama üzerinden yazdıklarınız ve konuştuklarınız karşı tarafa kendi dilinde gidiyor. Aynı şekilde karşı tarafın da yazdıkları ve konuştukları sizin anlayacağınız dilde iletiliyor. Gerçek zamanlı otomatik çeviri diyebiliriz.

YANDEX TRANSLATE

Yandex çeviri, Türkçe Rusça / Rusça Türkçe çeviri denildiğinde akla ilk gelen sitelerden. Uygulama, pek çok dil arasında çeviri yapıyor. Web sitelerini, belgeleri (PDF, excel, slaytlar dahil) çevirme ve özellikle fotoğraflı çeviri yapmak istediğinizde başvurabileceğiniz bir site.

REVERSO

Bir kelimenin yalnızca isim ve fiil olarak hangi anlamlara geldiğini görmekle kalmıyor, aynı zamanda cümle içinde nasıl kullanıldıklarını da görüyorsunuz. Almanca, İspanyolca, İngilizce, Türkçe, Çince gibi popüler dillerin çoğu için çeviri yapabilen uygulama, metin çevirisi yanında Word, PDF, PowerPoint, Text, Html gibi farklı formatlarda belgeleri de çevirmek için de kullanılabiliyor.

ALEXA

2002’den beri dil hizmetleri endüstrisinde yer alan firma, hukuk, finans, teknik, pazarlama ve devlet sektörlerindeki belgeleri çevirmek için kullanılan araçlardan birisi olarak dikkat çekiyor. Bu sistem 100 belgeye kadar hızlı çeviri hizmeti verebiliyor.