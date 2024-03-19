Yerli fintek, kripto para portföy yönetimine odaklanan superapp geliştirdi

Kripto benimsemesi son üç yılda %40’tan fazla artan Türkiye'de, yatırımcı ihtiyaçları da küresel trendlere bağlı olarak dönüştü. Artan kripto para borsası sayısı ve bu borsaların farklılaşan özellik ve ayrıcalıkları, kripto yatırımcılarını birden fazla platformda işlem yapmak zorunda bırakırken, bu durum kripto para portföy yönetimi çözümleri iş alanının doğuşunu beraberinde getirdi. Türk fintek Smartex, yatırımcıların deneyim seviyesi fark etmeksizin farklı borsalardaki varlıklarını tek platformdan yönetebilmesine olanak tanıyan Smartex mobil uygulamasını yayına aldı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Smartex Kurucu Ortağı ve CEO’su Mahmut Gündeş, “Varlık sayısı ve yatırım aracı bakımından her geçen gün genişleyen bir ekosistemde birden fazla borsadaki varlıkların yönetimi kripto yatırımcıları için verimsizliğe yol açıyor. Analiz, sinyal, piyasa takibi ve haber alma gibi ihtiyaçlar da düşünüldüğünde, bu durum içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Kripto yatırımları için bir ‘süper uygulama’ olma vizyonuyla yola çıkan Smartex; Binance, Bitexen, Huobi, Icrypex, Gate.io, OKX ve Whitebit gibi popüler borsaları API (uygulama programlama arayüzü) anahtarları ile tek platformda topluyor. Kullanıcılar, portföy takibi ve alım satım işlemlerini Smartex’ten yönetebiliyor” dedi.

Sosyal özellikleri ve yapay zeka desteğiyle öne çıkıyor

“Kripto para ekosisteminde başarılı görülen kullanıcıların analizleri ve gerçekleştirdikleri işlemler, dikkatle izleniyor. Bu işlemlerin takipçi kullanıcılar tarafından otomatik olarak kopyalanıp kullanıldığı social trading (sosyal ticaret) platformları da giderek yaygınlaşıyor” diyen Mahmut Gündeş, “Kriptoda social trading platformu pazarının 2028’e kadar 3,7 milyon dolar büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Smartex’i güçlü kılan yanlardan biri de bu. Borsa olmayan, yatırma-çekme özellikleri sunmayan, aksine portföy yönetim platformu olarak konumlanan Smartex, sosyal özellikleriyle öne çıkıyor. Kullanıcılar, başarılı trader'ları takip edebiliyor ve onlardan piyasaya ve al-sat işlemlerine dair içgörüler edinebiliyor. X’in (Twitter) yatırım odaklı bir versiyonu gibi

değerlendirilebilecek Smartex ile yatırımcılar, aynı zamanda yapay zeka destekli al-sat sinyalleri (AI trade) özelliğiyle, beklenen piyasa yönü ve haberlerden de anında haberdar olabiliyor. Tamamen ücretsiz olan Smartex App, kripto para yatırımcılarına analiz, piyasa takibi, sinyal alma, işlem yapma gibi her farklı ihtiyaç için birden fazla uygulama kullanmak yerine, tüm bu işlemleri bir arada görebilecekleri ve işlem yapabilecekleri bir platform sunuyor” ifadelerini kullandı.

Copy-trading ve çapraz işlem gibi emir tipleri geliştirecek

Social trading kapsamında değerlendirilen bir diğer özellik ise “copy trading” (kopya ticaret) olarak öne çıktı. Araştırmalar, Z kuşağı kullanıcılarının %44 payla, copy trading’i en çok kullanan yatırımcı topluluğu olduğunu gösterdi. Bu özelliğini kullanmanın yatırımcılara işlemlerinde %23 zaman kazandırdığını belirten Mahmut Gündeş, “Kriptonun superapp’i olma vizyonuyla hareket eden Smartex'in yakın zamanda hayata geçirmeyi planladığı özellikler arasında copy trading de yer alıyor. Ayrıca kripto para borsalarında bulunmayan zincir emir, takip eden stop ve arbitraj gibi gelişmiş emir tipleriyle yatırımcıları güçlendirecek araçlar sunmayı planlıyoruz. Web3 desteği sağlamak için Metamask cüzdanı da en kısa sürede yayına alacağız” diye konuştu.

Lansmana özel Apple Watch ve AirPods hediyeli kampanya

Kripto para alım satımıyla ilgilenen tüm seviyedeki yatırımcıların tüm ihtiyaçlarını tek platformda toplayan bir uygulama olarak daha çok kullanıcıyı finansal açıdan güçlendirmeyi amaçladıklarını dile getiren Smartex Kurucu Ortağı ve CEO’su Mahmut Gündeş, lansmana özel düzenledikleri kampanyaya ilişkin ayrıntıları da paylaştı:

“Smartex’i geliştiren ekibimiz, daha önce FX ve Borsa İstanbul gibi geleneksel piyasalarda kullanılan çok sayıda ürüne imza attı. Aracı kurum ve fonlar tarafından kullanılan bu çözümlerimiz, Borsa İstanbul'da günlük 100 milyon dolardan fazla işlem hacmine sahip. Geliştirdiğimiz ürünlerin kullanıcılara finansal geri dönüşü olmasını önemsiyoruz. Getirileri artırmaya, zararları azaltmaya ve kripto al-sat işlemlerinde verimliliği en üst seviyeye çıkarmaya odaklanan Smartex’i daha çok kişiye ulaştırabilmek için bir lansman kampanyası düzenliyoruz.

Kullanıcılar, Smartex uygulaması içinde görevleri tamamlayarak puan toplayacak ve bu puanlarla Apple Watch Series 9, AirPods Pro 2. Nesil, Istanbul Fintech Week bileti, 3 aylık Netflix üyeliği, 3 aylık Spotify üyeliği ve 20 kişiye toplamda 1.000 USDT’den oluşan havuzdan hediye kazanabilecek. Smartex’in, kullanıcıların yalnızca işlem yapabilecekleri değil, aynı zamanda vakit geçirebilecekleri ve diğer kullanıcılardan finansal ve sosyal anlamda istifade edebilecekleri bir platform olması için 20 kişilik ekibimizle çalışmayı sürdürüyoruz.”