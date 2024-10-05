Teknofest’te O Üniversitede Yer Aldı

Atatürk Üniversitesi de teknolojik gelişmeleri yakından takip eden birimleriyle festivalde yerini aldı. Etkinliğe katılan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitenin teknolojik altyapısını tanıtmak ve yapılan çalışmaları anlatmak amacıyla bir dizi temas gerçekleştirdi.

Rektör Hacımüftüoğlu, ilk olarak Atatürk Üniversitesi standını ziyaret ederek birim temsilcileri ve ziyaretçilerle buluştu. Üniversitenin son dönemde teknoloji alanında yaptığı çalışmalara dair bilgiler veren Hacımüftüoğlu, özellikle yerli ve milli teknoloji üretimi noktasında Atatürk Üniversitesinin yürüttüğü projeler hakkında açıklamalarda bulunarak: "Geleceğin teknolojilerine yön vermek adına üniversite olarak üzerimize düşeni yapıyor, gençlerimizi bu yönde desteklemeye devam ediyoruz" diyerek bu tür organizasyonların genç yeteneklerin ortaya çıkmasına katkı sunduğunu vurguladı.

Teknofest alanındaki temasları kapsamında, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile bir araya gelen Rektör Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin savunma sanayiine yönelik projelerinden ve teknolojik altyapısının gelişiminden bahsetti. Baykar'ın yerli ve milli teknoloji hamlesine sağladığı katkılardan dolayı Bayraktar'ı tebrik eden Hacımüftüoğlu: "Türkiye'nin kendi teknolojisini üretme yolculuğunda Baykar'ın öncü rolü hepimiz için bir gurur kaynağıdır" dedi.

Rektör Hacımüftüoğlu: “Atatürk Üniversitesi Olarak Bu Sürecin Bir Parçası Olmaktan Gurur Duyuyoruz”

Rektör Hacımüftüoğlu ayrıca, Savunma Sanayi Başkanlığı ve Havelsan stantlarını da ziyaret etti. Havelsan Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ali Mantar ile festivale dair görüş alışverişinde bulunan Hacımüftüoğlu, Türkiye'nin savunma teknolojilerinde ulaştığı seviyenin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Teknofest'in ülkemizin teknolojik gelişimine olan katkısını değerlendiren Rektör Hacımüftüoğlu: "Bu tür etkinlikler, sadece genç yetenekleri keşfetmekle kalmıyor, aynı zamanda teknolojinin toplumla buluşmasını sağlıyor. Atatürk Üniversitesi olarak bu sürecin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Teknofest’in bugünkü programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ve teknoloji yarışmalarında dereceye giren gençlere ödüllerin takdim edilmesiyle sona erdi. Festival, 6 Ekim’e kadar teknoloji meraklılarını ağırlamaya devam edecek.

Kaynak: İHA