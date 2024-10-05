Tarımda Teknoloji Kullanmak Önemli Hale Geliyor

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, tarımda teknolojinin önemine vurgu yaparak, çiftçilerin üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek için teknolojiye olan adaptasyonun kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan oğan, tarımda teknoloji kullanımı, geleneksel yöntemlerin ötesine geçerek çiftçilere üretim süreçlerinde büyük avantajlar sunduğunu kaydederek, “Hem verimliliği artıran hem de sürdürülebilirliği sağlayan bu teknolojiler, tarımsal üretimin geleceği için kritik bir öneme sahip. Bölge tarımının sürdürülebilirliği ve verimliliği artırma hedefi doğrultusunda, teknolojik yeniliklere yatırım yapılması zorunlu hale geldi” dedi.

Teknoloji kullanımının çiftçilere sağladığı avantajlara dikkat çeken Doğan, ‘’İklim sensörleri, uydu görüntüleme sistemleri ve dronlar gibi akıllı tarım teknolojileri sayesinde çiftçiler ekim, sulama, gübreleme ve hasat süreçlerini daha iyi yönetebiliyor. Bu, daha az kaynak kullanarak daha fazla ürün elde etmeye imkan tanıyor. Tarımda teknolojinin kullanılması, çiftçilerin üretim maliyetlerini düşürmesine yardımcı oluyor. Hassas tarım uygulamaları, tohum, gübre ve pestisit gibi girdilerin daha doğru ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlıyor. Böylece, çiftçiler gereksiz harcamalardan kaçınarak üretim maliyetlerini azaltabiliyor. Ayrıca, otomasyon sistemleri iş gücüne olan bağımlılığı azaltarak işçilik maliyetlerini de düşürüyor’’ diye konuştu.

Teknolojinin çiftçilere iklim değişikliklerine ve zorlu çevre şartlarına daha kolay uyum sağlama imkanı sunduğunu kaydeden Doğan, “Hava durumu ve iklim verilerini gerçek zamanlı olarak takip eden sistemler, çiftçilere ekim ve hasat zamanlamasını optimize etme olanağı veriyor. Aynı zamanda, toprak analizi yapan teknolojiler, hangi bitkilerin hangi toprakta daha iyi yetişeceğini belirleyerek, doğal kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlıyor. Bu da hem çevrenin korunmasına hem de çiftçinin daha iyi sonuçlar almasına yardımcı oluyor’’ şeklinde konuştu.

Dünyadaki su kaynaklarının giderek azaldığına da vurgu yapan Doğan, ‘’Bu nedenle tarımda suyun verimli kullanımı her zamankinden daha önemli. Akıllı sulama sistemleri, topraktaki nem oranını izleyerek suyu yalnızca ihtiyaç duyulduğunda kullanıyor. Böylece hem gereksiz su tüketimi engelleniyor hem de bitkilerin ihtiyaç duyduğu kadar su alması sağlanıyor. Bu teknoloji, özellikle su kıtlığı yaşanan bölgelerde büyük bir avantaj sunuyor. Tarım teknolojileri, çiftçilerin üretim süreçlerinde de veri bazlı kararlar almasına yardımcı oluyor, uygulamalar ve yazılımlar, ekimden hasata kadar olan süreçlerde veri toplayarak çiftçilere hangi yöntemlerin daha başarılı olduğunu gösteriyor. Bu veri analizi sayesinde çiftçiler gelecekteki üretimlerini optimize edebiliyor, hata oranlarını en aza indiriyor ve kârlarını maksimize edebiliyorlar’’ ifadelerin kullandı.

Doğan, teknolojinin tarımda sağladığı avantajların, çiftçilerin daha verimli, ekonomik ve çevre dostu bir üretim modeli benimsemelerini sağladığını belirterek, “Çiftçiler, bu yeni teknolojilere uyum sağladıkça tarımsal üretim süreçlerinde büyük gelişmeler elde ederek, sürdürülebilir tarımın kapılarını aralıyor. Teknoloji ve tarımın bu güçlü birlikteliği, tarımın geleceğini şekillendirirken, çiftçilere de daha yüksek kazanç ve verim sağlıyor” şeklinde konuştu.

Kaynak: AA