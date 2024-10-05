Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi TEKNOFEST'te

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Türkiye’nin ilk ve tek, dünyanın en büyük havacılık ve uzay teknolojisi festivali olan TEKNOFEST’in bu yıl Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda düzenlenen etkinliğinde yerini aldı.

“Milli Teknoloji Hamlesi” kapsamında bu yıl Adana’da dokuzuncusu tertip edilen TEKNOFEST’e Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer katıldı. Festivalde Rektör Özölçer’e BEUN Teknoloji Takımları Koordinatörlüğü, Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü, Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi, Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri ve BEUN Öğrenci Takımları eşlik etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST 2024’e katılarak başarılarını sergilemeye ve teknoloji ile bilim meraklılarından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Bu yıl Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda düzenlenen festivalde BEUN, geçen yılda olduğu gibi bu yıl da teknolojiye ve inovasyona yönelik projeleriyle büyük ilgi topladı.

TEKNOFEST 2024, Türkiye’nin dört bir yanından gelen üniversiteler, kurumlar ve teknoloji firmalarını bir araya getirerek, katılımcıların en yeni teknolojik buluşlarını sergilediği, gençleri bilim ve teknolojiye teşvik eden önemli bir platform sunuyor. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi de bu dev organizasyonda yerini alarak, öğrencilerin ve akademisyenlerin geliştirdiği projeleri 7’den 70’e katılan ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, festivalin üçüncü gününde Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) standında yer alan Radyo Dumlupınar 99.1’in gerçekleştirdiği canlı yayın programında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ve Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ile birlikte TEKNOFEST ve üniversitelerin gerçekleştirdikleri projeler hakkında görüşlerini paylaştı.

Akabinde Rektör Özölçer, Süleyman Demirel Üniversitesinin bünyesinde bulunan Akademi TV’ye verdiği demeçte Milli Teknoloji Hamlesi’nin önemine değinerek Türkiye’nin savunma sanayisinde ve özellikle milli teknolojinin gelişmesinde Türkiye’nin tam bağımsız olarak ilerlemesinin oldukça önemli olduğunun altını çizdi. Rektör Özölçer, “Bu minvalde özellikle ülkemizin yarınlarında toplumun aydınlık yüzü olan üniversitelerin geliştirdiği çağımızın stratejik önemine sahip olan teknolojik araçların yeri çok mühimdir. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak bizler de öğrenci topluluklarımızın liderliğinde tasarlanan model uydu, otonom araçlar gibi teknolojik aygıtlarımızla kazandığımız zaferlerle bu yolda emin adımlarla yürümeye ve ülkemize değer katmaya devam ediyoruz.” sözlerini dile getirdi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, radyo ve TV yayınlarına verdiği röportajlardan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın festivali teşrifleriyle başlayan konuşmalarını yerinde takip etti. Konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte TEKNOFEST’tin paydaşları olan tüm üniversite rektörlerinin de bulunduğu TEKNOFEST hatıra fotoğrafı çekiminde yerini aldı.

Fotoğraf çekiminin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, BEUN standında festival hakkında bir konuşma gerçekleştirerek, üniversitenin teknolojiye verdiği öneme ve gençlerin bilimsel projelerdeki başarılarına dikkat çekti. Prof. Dr. Özölçer, konuşmasında şu sözlere yer verdi: “Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, gençlerimizi teknolojiyle buluşturmak ve bu büyük organizasyonda onları bilimsel çalışmalara teşvik etmek açısından kayda değer bir öneme sahiptir. Mühendislik kökenli bir üniversite olarak Grizu-263 öğrenci takımımızın ürettiği Türkiye’nin ilk cep uydusunu uzaya gönderme başarısıyla birlikte B-Dispate, ISA REVO ve ZBEÜ OVAT gibi önemli dereceler elde eden takımlarımızın ve öğrencilerimizin bu alandaki gelişimlerini desteklemeye ve onların geliştirdikleri projelere her türlü katkıyı sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Aynı zamanda bu yıl TEKNOFEST kapsamında düzenlenen dokuzuncu Türksat Model Uydu Yarışması’nda 152 takım arasından ilk üçte yer alarak finale kalmayı başaran B-Dispate teknoloji takımımızı da yürekten kutluyorum. Öğrenci takımımızın final sonucu sonrasında kesinleşeceği ilk üçteki yerini de şimdiden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” sözlerini

dile getirdi.

Festivalde, BEUN öğrencileri ve akademik kadrosu tarafından geliştirilen projeler yoğun ilgi gördü. Üniversitenin standında sergilenen yenilikçi teknolojik çözümler, ziyaretçilerden tam not aldı. Özellikle otonom sistemler, yapay zekâ ve enerji verimliliği üzerine yürütülen projeler, genç girişimciler ve teknoloji meraklıları tarafından takdir topladı.

TEKNOFEST 2024’te yer alan BEUN, geleceğin teknolojilerine öncülük eden projeleriyle, hem ulusal hem de uluslararası camiada başarılarına yenilerini eklemeyi hedefliyor.

Kaynak: AA