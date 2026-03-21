SOM-J'den Tam İsabet! Bakan Kacır O Anları Paylaştı

SOM-J seyir füzesi, canlı harp başlığıyla gerçekleştirilen son test atışında hedefi başarıyla vurdu. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kacır, "Alçaktan uçuş kabiliyeti ve yüksek manevra yeteneğiyle kritik taarruz görevleri için geliştirilen füzemiz, yüksek hassasiyet ve düşük görünürlük özellikleriyle sahada önemli bir güç çarpanı olacak" ifadelerini kaydetti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen seyir füzesi SOM-J'nin, canlı harp başlığıyla gerçekleştirilen son atış testini başarıyla tamamladığını belirtti.

SOM-J'nin, stratejik sahada Türkiye'nin caydırıcılığını önemli ölçüde artıracağına işaret eden Kacır, "TÜBİTAK SAGE imzalı milli seyir füzemiz SOM-J, canlı harp başlığıyla gerçekleştirilen son atış testinde hedefini tam isabetle vurdu. Alçaktan uçuş kabiliyeti ve yüksek manevra yeteneğiyle kritik taarruz görevleri için geliştirilen füzemiz, yüksek hassasiyet ve düşük görünürlük özellikleriyle sahada önemli bir güç çarpanı olacak" ifadelerini kullandı.

FÜZENİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Kacır, SOM-J'nin KAAN ve KIZILELMA platformlarına entegrasyon sürecinin de tüm hızıyla sürdüğünü aktardı. Füzenin teknik özelliklerine ilişkin bilgi veren Kacır, SOM-J'nin düşük görünürlük, yüksek manevra kabiliyeti, atış sonrası kontrol ve ağ destekli harekat yetenekleriyle öne çıktığına dikkati çekti.

Kızılötesi görüntülemeli arayıcı başlık, otomatik hedef algılama ve zırh delici harp başlığına sahip olan füzenin, kara hedeflerinin yanı sıra, sabit ve hareketli su üstü unsurlara karşı da etkin şekilde kullanılabildiğine işaret eden Kacır, "Bu başarıda katkısı olan tüm paydaşlarımızı, gece gündüz gayret gösteren mühendislerimizi ve teknisyenlerimizi tebrik ediyorum" değerlendirmesini yaptı.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından da SOM-J füzesinin kabiliyetlerini gösteren videoyu paylaştı.

Kaynak: AA

