Bilim Kurgu Gerçek Oldu: Felçli Hastalar Düşünce Gücüyle Hareket Edecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çin, felçli hastaların hareket kabiliyetini kısmen geri kazanmasını amaçlayan bir beyin implantına ticari kullanım izni vererek dünyada bir ilke imza attı. Euronews Türkçe'de yer alan habere göre, Çinli şirket Neuracle Medical Technology tarafından geliştirilen cihaz, Brain–Computer Interface (BCI) teknolojisini kullanıyor. Bu teknoloji, beyin aktivitelerini okuyarak bilgisayarlar veya robotik cihazlarla doğrudan iletişim kurulmasını sağlıyor.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Sistem özellikle boyun seviyesindeki omurilik yaralanmaları nedeniyle felç geçiren hastalar için tasarlandı. Bu tür yaralanmalarda beyinden gelen sinyaller kollara ve ellere ulaşamıyor. Geliştirilen implant, hastanın eli hareket ettirme niyetiyle oluşan beyin sinyallerini tespit ediyor. Bu sinyaller yazılım tarafından çözümlenerek hastanın taktığı robotik bir eldivene gönderiliyor. Hava basıncıyla çalışan mekanizma sayesinde eldiven açılıp kapanabiliyor ve kullanıcıların nesneleri kavramasına yardımcı oluyor.

HANGİ ALANDA DAHA GELİŞMİŞ?

Çin devlet medyasına göre cihaz, en az bir yıldır felçli olan ve sağlık durumu son altı ayda stabil kalan 18 ile 60 yaş arasındaki yetişkin hastalar için geliştirildi. Sistem özellikle ellerini kullanamayan ancak üst kollarında kısmi hareket kabiliyeti bulunan kişiler için tasarlandı.

Çin son yıllarda beyin-bilgisayar arayüzü teknolojisine yatırımlarını hızla artırıyor ve bu alanı ulusal stratejik önceliklerden biri olarak görüyor. Bu gelişme, dünya genelinde teknoloji şirketlerinin benzer sistemleri geliştirmek için yarıştığı bir dönemde geldi. Elon Musk’ın kurduğu Neuralink de insanlı denemeleri süren beyin implantlarını 2026’da seri üretime geçirmeyi planlıyor. Şirket, şu ana kadar dünya genelinde ağır felçli 12 kişinin implant sayesinde dijital ve fiziksel cihazları düşünce yoluyla kontrol edebildiğini açıklamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi