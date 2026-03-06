Fırtına Vurdu, Tarih Fışkırdı: Portekiz'de Milyon Yıllık Balina Fosilleri Bulundu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Portekiz’in Grandola sahilinde yapılan kazılarda yaklaşık 10 milyon yıl öncesine ait iki balina iskeleti bulundu. Fosiller, bölgede etkili olan şiddetli fırtınaların kumları yerinden oynatmasının ardından gün yüzüne çıktı. Euronews Türkçe'de yer alan habere göre bölge yönetimi, fosillerin çıkarılmasında deneyimli Lourinha Müzesi’nden destek aldı. Lizbon Üniversitesi ve Ulusal Doğa Tarihi ve Bilim Müzesi’nden paleontologlar da kazılara katıldı. Gelgitler nedeniyle alanın sınırlı olması, kazıyı karmaşık bir operasyon haline getirdi.

EN İYİ KORUNMUŞ BALİNA ÖRNEKLERİ

Kazılarda balina ve yunus fosillerinin yanı sıra kaplumbağa, köpekbalığı, kemikli balık ve kuş kalıntıları ile midye ve deniz kabukluları gibi omurgasız canlı fosilleri de bulundu. En dikkat çekici bulgu, Mysticeti grubuna ait iki kısmi balina iskeleti oldu. Araştırmacılar, bu fosillerin Miosen dönemine ait Avrupa’daki en iyi korunmuş balina örneklerinden biri olabileceğini belirtiyor.

ÖNEMLİ BİLGİLER SUNACAK

İskeletlerden birinde kafatası, iki alt çene kemiği, omurlar ve kaburgalar bulunurken, diğerinde neredeyse tam bir kafatası, alt çene parçaları, omurlar, kaburgalar ve ön uzuv kemikleri yer alıyor. Bilim insanları, bu fosillerin ilkel balinaların evrimi, yaşam biçimleri ve yaşadıkları deniz ortamı hakkında önemli bilgiler sunacağını ifade ediyor. Fosiller önümüzdeki haftalarda Lourinha Müzesi laboratuvarına taşınacak ve detaylı incelemeye alınacak.

Kaynak: Haber Merkezi