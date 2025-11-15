Mısır Piramidinde Tarihi Keşif! Gizli Boşluklar Bulundu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mısır’ın Gize Platosu’ndaki Menkaure Piramidi’nde, 4 bin 500 yıl sonra yeni bir yapısal ipucuna ulaşıldı. Bilim insanları, modern tarama teknolojileriyle piramidin doğu cephesinin ardında hava dolu iki anomali tespit ederek yapının ikinci bir giriş barındırabileceğine dikkat çekti. MÖ 2510 civarında inşa edilen ve Gize’nin üç büyük piramidinin en küçüğü olan Menkaure, bugüne dek yalnızca kuzey girişinden araştırılabiliyordu. Ancak Münih Teknik Üniversitesi’nden Prof. Christian Grosse liderliğindeki ekip, radar, ultrason ve elektriksel direnç tomografisi kullanarak doğu cephesindeki bir bölümde olağan dışı bir düzen saptadı.

İKİNCİ HİPOTEZ GÜÇLENDİ

Yaklaşık dört metre yüksekliğe ve altı metre genişliğe sahip dikdörtgen bölümdeki granit blokların pürüzsüzlüğü, yalnızca ana girişte görülen işçilikle benzerlik taşıyor. Bu detay, bağımsız araştırmacı Stijn van den Hoven’in 2019’da ileri sürdüğü 'ikinci giriş' hipotezini güçlendirdi. Taramalarda, taş blokların ardında iki farklı boyutta hava dolu boşluk belirlendi. İlk boşluk 1,4 metre derinlikte, ikinci ise 1,13 metre derinlikte bulunurken her iki boşluk da yeni bir geçide veya daha önce keşfedilmemiş bir yapıya açılan potansiyel bir hat olarak değerlendiriliyor.

Bugün turistler yalnızca kuzeydeki ana girişten piramide girebiliyor. Ancak doğu cephesinde olası ikinci bir açılımın varlığı, Menkaure’nin henüz gün yüzüne çıkmamış oda ve koridorlar barındırabileceği ihtimalini ortaya koyuyor. NDT & E International dergisinde yayımlanan çalışma, piramidin doğu cephesinde ilk kez böyle bir anomalinin saptanması nedeniyle tarihsel açıdan kritik bir keşif olarak görülüyor.

Kaynak: Euronews