Multivitaminde Şaşırtan Sonuç: Yaşlanmayı Yavaşlatıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Boston merkezli Mass General Brigham ile Harvard Üniversitesi araştırmacılarının yürüttüğü çalışmada, ortalama yaşı 70 olan 958 sağlıklı kişinin kan örnekleri incelendi. Katılımcılardan alınan örnekler, çalışmanın başlangıcında, 12’nci ayda ve 24’üncü ayda olmak üzere üç farklı zamanda analiz edildi.

Araştırmacılar biyolojik yaş hesaplamasında DNA metilasyonu olarak bilinen ve yaşlanmayla bağlantılı moleküler değişimleri ölçen beş farklı biyolojik göstergeyi kullandı. Analizler sonucunda günlük multivitamin kullanımının bu göstergelerden ikisinde yaşlanma belirtilerini anlamlı şekilde yavaşlattığı tespit edildi.

FARK ORTAYA ÇIKTI

Çalışmada, iki yıl boyunca her gün multivitamin alan katılımcılarda biyolojik yaşlanmanın, takviye kullanmayanlara kıyasla ortalama dört ay daha yavaş ilerlediği belirlendi. Araştırmaya göre biyolojik yaşı kronolojik yaşından daha yüksek olan ve hızlanmış yaşlanma belirtileri gösteren kişilerde bu etkinin daha belirgin olduğu görüldü. Bu biyolojik göstergelerin aynı zamanda ölüm riskiyle ilişkili faktörler arasında yer aldığı da ifade edildi.

Araştırmanın ortak yazarlarından Howard Sesso, çalışmaların amacının yalnızca insanların daha uzun yaşaması değil, aynı zamanda daha sağlıklı bir yaşam sürmesi olduğunu belirtti. Araştırmanın sonuçları bilimsel dergi Nature Medicine’da yayımlandı.

Kaynak: AA