iPhone 17e Türkiye’de Satışa Çıkıyor: Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu

Apple son yıllarda amiral gemisi modellerin yanında daha erişilebilir fiyatlı iPhone seçenekleri sunarak kullanıcı kitlesini genişletmeyi amaçlıyor. iPhone 17e de bu strateji kapsamında değerlendiriliyor ve özellikle iPhone ekosistemine ilk kez girecek kullanıcıları hedefliyor.

iPHONE 17E’DE HANGİ ÖZELLİKLER VAR?

iPhone 17e, Apple’ın yeni nesil A19 işlemcisi ile geliyor. Bu işlemci sayesinde cihaz, önceki uygun fiyatlı iPhone modellerine göre daha güçlü bir performans sunmayı hedefliyor.

Ekran tarafında 6.1 inç büyüklüğünde OLED panel bulunuyor. Apple’ın Super Retina XDR ekran teknolojisi bu modelde de yer alıyor ve yüksek parlaklık ile güçlü renk doğruluğu sunuyor.

48 MEGAPİKSELLİK ANA KAMERA

Kamera tarafında ise 48 megapiksel ana kamera dikkat çekiyor. Apple’ın geliştirdiği görüntü işleme algoritmaları sayesinde özellikle düşük ışık performansında önemli iyileştirmeler sağlandığı ifade ediliyor. Bunun yanında gelişmiş portre modu ve video kayıt özellikleri de cihazda hazır bulunuyor.

EN DÜŞÜK 256 GB DEPOLAMA ALANI

Depolama tarafında ise Apple başlangıç kapasitesini artırmış durumda. iPhone 17e 256 GB depolama seçeneğiyle başlayan bir yapı sunuyor.

TASARIM VE DONANIM DETAYLARI

Tasarım açısından iPhone 17e’nin Apple’ın klasik iPhone çizgisini koruması bekleniyor. Alüminyum gövde yapısı ve dayanıklılığı artıran Ceramic Shield cam teknolojisinin bu modelde de yer alacağı belirtiliyor.

Ayrıca cihazda MagSafe desteğinin bulunabileceği ve kablosuz aksesuarlarla uyumluluğun devam edeceği ifade ediliyor. Apple’ın minimalist tasarım yaklaşımı bu modelde de korunurken, cihazın hem dayanıklılık hem de ergonomi açısından dengeli bir yapı sunduğu görülüyor.

İPHONE 17E’NİN FİYATI NE KADAR?

Apple, iPhone 17e modelini 599 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sundu. Bu fiyatlandırma Apple’ın daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Türkiye’de ise vergiler dahil edildiğinde cihazın satış fiyatı 50 bin TL bandına yerleşiyor. Depolama seçeneklerine göre fiyatın değişebileceği belirtiliyor.

TÜRKİYE’DE NEREDEN ALINABİLİR?

Apple ürünleri genellikle Apple Store, operatör mağazaları ve büyük e-ticaret platformları üzerinden satışa sunuluyor. iPhone 17e için de benzer bir dağıtım modeli uygulanması bekleniyor.

Apple’ın resmi satış tarihini açıklamasının ardından birçok e-ticaret sitesinde model için ürün sayfaları açıldı. Örneğin iPhone 17e Hepsiburada üzerinden cihazın satış ve stok durumunu takip etmek mümkün.

