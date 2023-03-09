NASA duyurdu: Olimpik havuz büyüklüğündeki asteroit Dünya’ya çarpabilir

NASA’ya bağlı ‘Gezegen Savunma Koordinasyon Ofisi’ yetkilileri, yeni keşfedilen bir asteroidin günümüzden yaklaşık 20 yıl sonra tehlikeli bir şekilde Dünya’ya yaklaşabileceğini ve bu uzay kayasının doğrudan gezegenimizle çarpışma ihtimalinin yaklaşık 600’de 1 olduğunu duyurdu.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, bahsedilen, Dünya’ya yakın asteroitler bağlamında ortalama değerin üzerinde bir tehdit düzeyi olsa da, NASA, “çok küçük bir çarpışma ihtimali” olduğunu ve asteroit üzerinde daha net gözlemler yapıldıkça bu tehdit düzeyinin düşmesinin beklendiğini açıkladı.

50 METRE GENİŞLİĞİNDE BİR UZAY KAYASI

İlk kez 27 Şubat günü saptanan ve ‘2023 DW’ diye adlandırılan asteroidin yaklaşık 50 metre çapa, yani kabaca olimpik bir yüzme havuzunun uzunluğuna sahip olduğu tahmin ediliyor. Asteroidin 14 Şubat 2046 günü Dünya’ya çok yakın bir geçiş yapması bekleniyor. Avrupa Uzay Ajansı’na bağlı Dünya’ya Yakın Nesneler Koordinasyon Merkezi, her ne kadar bu olasılıklar günlük olarak yeniden hesaplansa da, 8 Mart itibariyle doğrudan bir çarpışma olasılığının 625’te 1 olduğunu belirtiyor.

NASA, “Yeni gök cisimleri keşfedildiği zaman, genelde, belirsizlikleri azaltmak ve gelecek yıllarda izleyecekleri yörüngeleri yeterince tahmin etmek birkaç haftalık veriyi gerektirir” diyor: “Yörünge analistleri, 2023 DW asteroidini gözlemlemeye ve daha fazla veriye ulaştıkça tahminlerini güncellemeye devam edecek.”

BİR ‘GEZEGEN KATİLİ’ DEĞİL

Bu türden bir uzay kayasının vereceği doğrudan zarar, Dünya’ya günümüzden 66 milyon yıl önce düşen, yaklaşık 12 kilometre genişliğindeki dinozor katili asteroidin yol açtığına benzer bir felaket olmayacak. Yine de 2023 DW, büyük bir kente ya da yoğun nüfuslu bir bölgeye yakın bir yere düşerse ciddi bir hasara yol açabilir. 2013 yılında Rusya’nın Çelyabinsk kentinde 2023 DW’nin yarısından daha küçük bir meteor patlayarak binlerce binada hasara neden olan ve yaklaşık 1.500 kişiyi yaralayan bir şok dalgası yaratmıştı.

2023 DW ile bir çarpışma yaşanması ihtimali son derece düşük olsa da, bilim insanları Dünya’yı buna benzeyen, potansiyel olarak tehlikeli asteroitler karşısında savunmak amacıyla süratle çalışarak yeni yöntemler geliştiriyorlar. Geçtiğimiz hafta NASA’daki bilim insanları, ajansın yürüttüğü ‘Çift Asteroit Yeniden Yönlendirme Testi’ (DART) görevinin, bir uzay aracını doğrudan yüzeyine çarparak küçük bir asteroidin yörüngesini başarılı biçimde değiştirdiğini teyit eden dört araştırma makalesi yayınladılar. Şu anda, bu gezegen savunma tekniğinin etkinliğini daha da geliştirmek amacını güden takip görevleri sürdürülüyor.