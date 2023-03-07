Elon Musk Twitter'la ilgili yeni planlarını açıkladı

Elon Musk, CEO'su olduğu Twitter'a bir dizi yenilik getireceğini açıkladı.

Ünlü milyarder işletmelerin kullanıcılardan gelen DM'lere direkt yanıt vermesini sağlamayı planladığını ifade etti.

Emojileri genişletme ve kullanımını kolaylaştırmayı da hedeflediğini açıklayan Musk ayrıca şifreleme kullanma üzerine de çalıştıklarını belirti.

Musk'ın bir başka müjdesi ise Twitter'daki karakter sınırını 10 bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

51 yaşındaki ünlü milyarder bir Youtuber'ın sorusu üzerine yaptığı açıklamada algoritmayı da değiştireceklerini vurguladı.

Bitmedi... Ayrıca kullanıcıların Twitter'da yanıt verdikleri, beğendikleri ya da retweet'ledikleri bir tweet'le ilgili bir topluluk notu göründğünde o kullanıcıları da bilgilendirmeye başladıklarını da duyurdu. Topluluk notu yani Community Notes bir bili doğrulama uygulaması. Birleşik Krallık, İrlanda, Avustralya, Yeni Zelanda gibi ülkelerde kullanımına başlanan uygulama kısa zaman içinde İspanyolca ve Portekizce konuşulan ülkelere de gelecek. Zamanla uygulamanın tüm diller için kullanıma geçmesi bekleniyor.

Topluluk Notları ile özellikle popülerleşen tweet'lerdeki iddiaların çürütülmesi ve düzeltilmesi böylece yanlış bilgilerin yayılmasının engellenmesi planlanıyor. Uygulamanın adı aslında Birtwatch'ti ancak Elon Musk bu adı sıkıcı bulduğunu belirterek "Community Notes" olarak değiştirdi. Uygulamada not doğru olmadığı ortaya çıkan bir tweetin altına ekleniyor.

En az altı aydır kullanılan bir hesaba sahip olan ve o ülkede çalışan bir telefon numarasına sahip olan Twitter kullanıcıları Community Notes için doğrulama işlemi yapabiliyor.