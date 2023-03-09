İki erkek farenin hücrelerinden yumurta oluşturuldu

Japon bir araştırmacı katıldığı genetik konferansında erkek farelerin hücrelerinden yumurta yarattığını açıkladı.

BBC’de yer alan habere göre, Osaka Üniversitesi’nden Prof. Katshuhiko Hayashi doğurganlık tedavileri üzerine çalışırken iki erkek farenin hücrelerinden yumurta oluşturduğunu açıkladı.

Araştırmanın erken aşamalarda olduğu belirtilirken bu kapsamda erkek XY kromozomlarının dişi XX kromozomlarına çevrildiği aktarıldık.

Natura dergisinde yayımlanması için başvurulan çalışma, erkek çiftlerin çocuk sahibi olmalarının önünü açabilecek bir gelişme olarak değerlendirildi.

Harvard Tıp Okulu’ndan Prof. George Daley, toplumun bu tarz bir kararla karşı karşıya kalabilmesi için “daha gidilecek çok yol” oladuğunu söledi.