Twitter'a erişim sorunu

Twitter kullanıcıları platforma erişmekte sorun yaşıyor. Sosyal medya mecrasında paylaşılan bağlantılara tıklanamıyor.

Twitter'a erişim sorunu

Sosyal medya platformu Twitter’a erişim problemi yaşanıyor.

Kullanıcılar şu uyarıyla karşılaşıyor: “{“errors”:[{“message”:”Your current API plan does not include access to this endpoint, please see https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-api for more information”,”code”:467}]}”

Sorun ağırlıkla masaüstünde sürüyor. Platformda bağlantılara tıklanamıyor ayrıca fotoğraf da paylaşılmıyor.

Platformdan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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