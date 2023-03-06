Altılı Masa toplantıdayken Cem Yılmaz'dan "Güneşli günler göreceğiz" göndermesi

Cem Yılmaz, Twitter hesabından bulutların ardından güneşin doğuşunu gösteren bir görsel paylaştı. 

Altılı Masa toplantıdayken Cem Yılmaz'dan "Güneşli günler göreceğiz" göndermesi

Altılı Masa'nın Ankara'daki görüşme trafiğinin ardından Millet İttifakı toplantısı altı liderin katılımıyla Saadet Partisi Genel Merkezi'nde başladı.

Toplantının ardından Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı açıklanacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı masadayken seçim kazanıldığı takdirde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın da cumhurbaşkanı yardımcılığı görevine getirileceği iddia ediliyor. 

Türkiye'nin gözü Altılı Masa'dan gelecek haberlerdeyken komedyen Cem Yılmaz'dan bir paylaşım geldi. Yılmaz, Twitter hesabından bulutların ardından güneşin doğuşunu gösteren bir görsel paylaştı. 

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